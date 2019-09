Chine : Le réseau MRO des réacteurs LEAP vient de faire un bond en avant

L'un des plus gros centres d'entretien moteurs au monde est prêt pour les réacteurs LEAP de CFM International. MTU Maintenance Zhuhai vient de prendre en charge son premier LEAP-1B pour une intervention en « Quick Turn ».



MTU Maintenance Zhuhai, joint-venture fondée en 2001 et détenue à parts égales par le motoriste allemand et par la compagnie China Southern, vient de recevoir la licence nécessaire au démarrage de ses activités MRO pour les LEAP-1A (famille A320neo d'Airbus) et LEAP-1B (737 MAX de Boeing). Un premier LEAP-1B vient ainsi d'être pris en charge ce jour pour une intervention en « Quick Turn ».



C'est une étape majeure pour les activités de ce centre de réparation, alors que les livraisons d'Airbus A320neo se multiplient auprès des opérateurs de la région. Les compagnies aériennes chinoises sont également d'importants clients pour le programme 737 MAX, aujourd'hui immobilisé, avec 96 exemplaires livrés (près d'un tiers de la flotte mondiale).