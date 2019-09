La Suisse se penche sur le renseignement spatial

Des exercices conjoints type Epervier, aux accords de poursuite en matière de police du ciel, en passant par la formation de pilotes français au sein d'unités helvètes, la coopération militaire entre la France et la Suisse reste vivace. Elle semble même se renforcer depuis quelques mois, motivée en partie par deux appels d'offre d'envergure, l'un pour renouveler l'aviation de combat, l'autre concernant la défense sol-air. Les visites de responsables politiques et militaires s'enchaînent de manière régulière, que ce soient des visites au sein de la DGA et de Dassault Aviation, ou des voyages ministériels.



Les partenariats conclus dans un cadre militaire pourraient à l'avenir s'étoffer dans le domaine spatial. Le Conseil fédéral souhaite en effet améliorer l'accès aux images...