Six ans après l'éradication d'Ebola, l'aéroport international de Conakry voit un retour du trafic et veut faire sa mue

En décembre 2013 débutait la plus dévastatrice épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La Guinée, pays du patient zéro, avait été fortement affectée par ce fléau qui y a fait plus de 2 500 victimes.



Devenu infréquentable à ce moment-là, l'aéroport de la capitale a connu une baisse drastique de son trafic aérien. « Le nombre de passagers avait significativement chuté, à moins de 290 000 par an » se rappelle Abdelkader Yombounaud, directeur général adjoint de SOGEAC, Société de Gestion et d'Exploitation de l'Aéroport de Conakry.



Six ans plus tard, l'épidémie terminée, les activités socio-économiques ont progressivement repris dans cette nation de 11 millions d'habitants. La principale plateforme aéroportuaire connaît un regain de trafic. « Nous avons...