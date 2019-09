Air Legend Paris-Villaroche Air Legend : Briefing avant mise en route Daphné Desrosiers IL Y A 5 HEURES | 790 mots © Jean-Pierre Touzeau



Programme des vols du samedi 7 septembre 2019



- « PATROUILLE TRANCHANT » : cinq Fouga CM 170 Magister



- « L-Bird » : Stinson L-5, Piper L-4H



- « BUCKER » : Bücker 131 Jungmann, Bücker 181 Bestmann



- « Dernier combat aérien » : Fieseler 156 Storch, Morane Saulnier MS 505 Criquet, Piper L-4B



- « Training » : Klemm 35, Fairchild PT26



- « BOOMERANG/YAK3U » : CA 13 « Boomerang », Yak-3U de Yakovlev



- « Voltige au Féminin » ou le vol le plus titré du monde ! Aude Lemordant, triple championne du monde de voltige aérienne et son Extra 330 C en duo avec l'Extra 300 de Catherine Maunoury, double championne du monde de voltige aérienne.



- « A400M Tactical Display » : Airbus A400M



- « James Bond » : CJ01 Minijet



- « Jet à l'Anglaise » : Hawker Hunter



- « Rafale Solo Display » : Rafale de l'Armée de l'Air présenté par son pilote ambassadeur Babouc



- « Aéronavale Française » : Breguet 1050 Alizé, Morane Saulnier MS 760 Paris, Fouga CM-175 Zéphyr, De Havilland. Vampire



- « Texan » : Formation de cinq North American T-6 Texan



- « Silver Star » : Lockheed T-33 Silver Star



- « Albatros » : Aero L-39 Albatros



- « Vietnam » : deux Douglas AD4 Skyraider, deux North American T-28, Cessna FTB 337 G Skymaster, Cessna L-19 Bird Dog



- « Corée » : Grumman F8F-2P Bearcat, Chance Vought F4U-5 Corsair



- « Mécanique à l'Anglaise » : Hawker Seafury biplace T20, Hawker Fury « Bagdad Fury »



- « Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air » : Extra 330



- « Etoile Rouge » : MiG-15de Mikoyan-Gourevitch, Yak-3 de Yakovlev



- « YAKOVLEV » : deux Yak-3, Yak-9, Yak-11



- « Pacifique » : Grumman TBM Avenger, Curtiss P-40-N Warhawk, Curtiss P-40 F



- « Drôle de Guerre » : Curtiss Hawk H-75, Curtiss P-36, Morane Saulnier MS406



- « Royal Air Force » : trois SupermarineSpitfire, Hawker Hurricane



- « D DAY » : Douglas DC3, trois North American P-51D



- « Vétérans » : défilé de vétérans



- « Patrouille de France » : huit Alphajet de Dassault





© Mistral Warbirds

Programme des vols du dimanche 8 septembre 2019



- « Patrouille de France » : huit Alphajet de Dassault



- « Alphajet Solo Display » : Alphajet



- « L-Bird » : Stinson L-5, Piper L-4H



- « BUCKER » : Bücker 131 Jungmann, Bücker 181 Bestmann



- « Dernier combat aérien » : Fieseler 156 Storch, Morane Saulnier MS 505 Criquet, Piper L-4B



- « Training » : Klemm 35, Fairchild PT26



- « BOOMERANG / YAK3U » : CA 13 « Boomerang », Yak-3U de Yakovlev



- « Voltige au Féminin » ou le vol le plus titré du monde ! Aude Lemordant, triple championne du monde de voltige aérienne et son Extra 330 C en duo avec l'Extra 300 de Catherine Maunoury, double championne du monde de voltige aérienne.



- « A400M Tactical Display» : Airbus A400M



- « James Bond » : CJ01 Minijet



- « Rafale Solo Display » : Rafale de l'Armée de l'Air présenté par son ambassadeur Babouc



- « Aéronavale » : Rafale « Marine » de Dassault, Breguet BR 1050 Alizé, Morane Saulnier MS760, Fouga CM 175 Zéphyr, De Havilland Vampire



- « Texan » : formation de cinq North American T-6 Texan



- « Silver Star » : Lockheed T-33 Silver Star



- « Albatros » : Aero L-39 Albatros



- « Vietnam » : deux Douglas AD4 Skyraider, deux North American T-28, Cessna FTB 337 G Skymaster, Cessna L-19 Bird Dog



- « Corée » : Grumman F8F-2P Bearcat, Chance Vought F4U-5 Corsair



- « Mécanique à l'Anglaise » : Hawker Seafury biplace T20, Hawker Fury « Bagdad Fury



- « Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air » : Extra 330



- « Jet à l'Anglaise » : Hawker Hunter



- « Korean War Jet Fighters » : Mikoyan-Gourevitch MiG-15, F-86 E Sabre



- « YAKOVLEV » : deux Yak-3, Yak-9, Yak-11



- « Pacifique » : Grumman TBM Avenger, Curtiss P-40-N Warhawk



- « Drôle de Guerre » : Curtiss Hawk H-75, Curtiss P-36, Morane Saulnier MS 406



- « Royal Air Force » : trois Supermarine Spitfire, Hawker Hurricane



- « Vétérans » : défilé de vétérans



- « D DAY » : Douglas DC3, trois North American P-51D, Hispano Bùchon



- « PATROUILLE TRANCHANT » : cinq Fouga CM 170 Magister



Et de nombreuses surprises vous attendent tout au long de votre vol historique. Rendez-vous sur le site





© Erwan Garel

