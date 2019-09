Entretien avec Didier Tappero, PDG d'Aircalin

Aircalin a passé la première étape de sa grande transformation cet été, avec la réception de son tout premier Airbus A330neo fin juillet. Didier Tappero revient sur cet événement essentiel pour la compagnie et les bénéfices qu'il en attend, ainsi que sur la suite de ses projets : l'arrivée des A320neo et la modernisation de la flotte de Twin Otter.



Quel est le plus grand bénéfice que vous attendez des A330neo ?



Avec cet outil plus moderne, nous allons avoir des coûts de maintenance(...)