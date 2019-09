Latécoère passe dans le rouge mais reste confiant grâce à de nouveaux contrats

L'équipementier aéronautique Latécoère a subi une perte nette de 5,9 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice net de 2,8 millions l'an passé, mais reste confiant dans sa croissance 2019 grâce à l'obtention de nouveaux contrats. Le premier semestre a été affecté par des effets de change défavorables (-7,9 millions d'euros) et des frais liés à son plan Transformation 2020, notamment l'agrandissement des sites de Montredon, près de Toulouse et de Plovdiv en Bulgarie (-7,9 millions d'euros), indique le groupe dans un communiqué publié mercredi. Le résultat opérationnel courant est lui en forte hausse (+52%), à 10,8 millions d'euros. Le 24 juillet, Latécoère avait dévoilé une chiffre d'affaires en progression de 15,9% au premier semestre, à 371,7 millions d'euros. La société fondée en 1917 a notamment remporté un appel d'offres pour la production du système de câblage électrique du cockpit du futur hélicoptère H160 d'Airbus, qui équipera notamment l'armée française, et un autre pour la fabrication de la porte à bagages du futur Falcon 6X de Dassault. Sa division Aérostructures (tronçons de fuselage et portes), qui représente 58% de l'activité, a vu son chiffre d'affaires progresser de 14,5% à taux de change constants, tandis que le chiffre d'affaires de la division Systèmes d'interconnexion (câblage, meubles électriques et équipements embarqués) a enregistré une hausse de 11,3%. Ces résultats "reflètent l'amélioration générale de notre compétitivité et notre capacité à innover", estime le directeur général Yannick Assouad, cité dans le communiqué. Les récents contrats remportés par la division Systèmes d'interconnexion "engendrent des frais de démarrage qui ont impacté la marge opérationnelle de la division", située à 1,4%, note-t-il. Ces investissements de démarrage devraient se poursuivre au second semestre. Latécoère confirme cependant ses objectifs 2019. Le groupe prévoit "une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors effets de change". Au-delà de 2019, il anticipe en revanche une "légère diminution du chiffre d'affaires de la division Aérostructures au cours des deux prochaines années" et estime que la marge de la division Systèmes d'interconnexion va "continuer de subir en 2020 l'impact des frais de démarrage liés aux nouveaux contrats". Le fonds d'investissement américain Searchlight avait annoncé fin juin une offre publique d'achat (OPA) amicale sur Latécoère, avec une prime de 34% sur le cours de Bourse, après avoir acquis en avril 26% du capital auprès de 3 autres fonds au même prix que l'OPA.