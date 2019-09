L'Airbus A330neo disponible en wet-lease avec Hi Fly

Hi Fly avance dans son objectif d'être une compagnie plus propre et de se démarquer de ses concurrentes. La société ACMI portugaise a réceptionné son premier A330-900 à ses couleurs, acquis en leasing auprès d'Air Lease, le 3 septembre à Toulouse. Immatriculé CS-TKY, cet A330neo est aménagé en configuration biclasse de 371 places. Il compte dix-huit places en classe affaires et 353 places en classe économique et est équipé du système de divertissement en vol RAVE de Safran.



La classe affaires a été fournie par Safran Seats. Hi Fly a opté pour le modèle Aura Enhanced, qui permet une disposition en 2-2-2 offrant un pitch de 75 pouces. S'il ne répond pas aux 3F (full flat, full privacy et...