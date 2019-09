Airbus Defence & Space retire l'Eurofighter de l'appel d'offres canadien

Et de deux. Neuf mois après Dassault Aviation, c'est au tour d'Airbus Defence & Space d'annoncer son retrait de l'appel d'offres qui vise à doter les forces aériennes canadiennes de nouveaux avions de combat. L'avionneur européen indique dans un communiqué que « la décision est le résultat d'un examen approfondi de l'appel d'offres », publié en juillet dernier par le gouvernement, deux ans et demi après la relance du processus d'acquisition, en décembre 2017.



Des contraintes stratégiques et économiques



La division militaire d'Airbus évoque deux raisons qui l'ont incitée, en partenariat avec le ministère britannique de la Défense au sein d'une équipe « Typhoon Canada », à ne pas soumettre d'offre au gouvernement canadien. En premier lieu, «...