Aigle Azur : l'actionnaire à l'origine du coup de force se dit soutenu par les deux autres AFP IL Y A 6 HEURES | 627 mots L'actionnaire d'Aigle Azur Gérard Houa, à l'origine d'un coup de force contre la direction de la compagnie aérienne cette semaine, a affirmé être soutenu dans ses démarches par les deux autres détenteurs du capital, dans un entretien au Journal du Dimanche. M. Houa, qui contrôle 19% des parts d'Aigle Azur via sa société Lu Azur, a réitéré sa proposition d'investir 15 millions d'euros pour renflouer l'entreprise en difficulté, à condition de mettre en place "un nouveau management". Arguant d'"errements stratégiques" de la direction, M. Houa avait évincé lundi le président de la compagnie Frantz Yvelin, une situation qui a pris fin deux jours plus tard avec la désignation d'un administrateur provisoire, installé en présence des forces de l'ordre. "C'est à ma demande qu'une administratrice provisoire a été nommée", a précisé pour sa part dimanche M. Yvelin à l'AFP, expliquant par ailleurs rester président d'Aigle Azur "pour l'assister". "Aucune décision stratégique, ouverture de ligne ou achat d'avion, ne peut se faire chez Aigle Azur sans l'aval du comité exécutif, dont M. Houa est membre. Il a été, en tant qu'actionnaire, au coeur de la stratégie de la compagnie", a souligné M. Yvelin. Dans cet entretien au JDD, M. Houa a assuré avoir obtenu dans sa démarche le soutien du groupe chinois HNA, qui détient 49% du capital d'Aigle Azur, et de l'homme d'affaires américain David Neeleman (32%). "Le groupe HNA m'a dit qu'il apporterait son soutien sous forme de coopération. De son côté, David Neeleman m'a écrit qu'il était prêt à me céder ses parts pour un montant symbolique si je mettais cette somme sur la table", a indiqué M. Houa. Pourtant, dans un courrier électronique que l'AFP avait pu consulter, M. Neeleman s'était désolidarisé de l'initiative, évoquant lundi une "usurpation" du titre de président d'Aigle Azur. Il avait affirmé s'être entretenu avec HNA, précisant que celui-ci "n'avait pas connaissance au préalable de l'action de Gérard (Houa, NDLR) et désapprouve ce qu'il a tenté de faire". Interrogé sur un soutien de HNA et M. Neeleman à un remplacement de l'équipe dirigeante, M. Houa a affirmé qu'"ils me l'ont écrit très tôt et de manière très claire. Je les ai informés de l'opération". "L'ensemble des actionnaires a toujours dit, depuis des mois, qu'ils soutiendront celui ou celle qui pourra apporter de l'argent. J'ai moi-même toujours affirmé que je signerais ma démission sans la moindre condition si je suis un problème", a répondu Frantz Yvelin, qui met par ailleurs en doute le fait que Gérard Houa dispose de la somme évoquée. "Les syndicats réclamaient également ce changement, car ils redoutaient que l'ancien président ne place l'entreprise en redressement judiciaire. Le CE et les salariés me soutiennent à 100 %", selon M. Houa. C'est précisément en vue d'une procédure de redressement judiciaire qu'est convoquée lundi une réunion du Comité d'entreprise d'Aigle Azur. Des syndicats ont fait part de leur inquiétude pour l'emploi. Aigle Azur, fondée en 1946 et dont les liaisons avec l'Algérie représentent 50% à 60% de l'activité, emploie 1.150 salariés, dont 350 en Algérie. Elle dispose d'une flotte de 11 avions et a transporté 1,88 million de passagers en 2018. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2018 mais "perd de l'argent depuis 2012", selon M. Yvelin. tq-els/eb

