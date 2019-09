Le télescope spatial James Webb est désormais assemblé

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambitieux développement du télescope spatial James Webb (JWST) est long, coûteux et semé d'embûches. Le programme connaît tout de même des avancées ces derniers temps, dont certaines majeures. Le 28 août, à Redondo Beach (Californie), les équipes de Northrop Grumman et de la NASA ont achevé l'assemblage des deux moitiés du JWST : le module d'observation OTIS - qui combine l'Elément optique du télescope (OTE) et le Module d'instrumentation scientifique intégrée (ISIM) - et le vaisseau spatial SCE - qui comprend le bus électronique et le bouclier solaire. Il reste néanmoins beaucoup à faire avant le départ pour le Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou et le lancement sur Ariane 5,...