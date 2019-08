Africa World Airlines, la compagnie qui veut positionner Accra comme le hub incontournable de l'Afrique de l'Ouest

S'il y a une région où l'on observe une mutation profonde du transport aérien sur le continent, c'est bien celle de l'Afrique de l'Ouest. Cette région, qui représente près de 17% du trafic aérien continental, a connu au cours de ces dix dernières années l'entrée en compétition de nouveaux protagonistes. C'est à la faveur de cette nouvelle dynamique qu'Africa World Airlines a vu le jour, il y a sept ans, avec pour ambition de positionner Accra comme le hub incontournable de l'Afrique de l'Ouest.



Désormais principale compagnie aérienne du Ghana, Africa World Airlines (AWA) déploie progressivement son plan d'action. La compagnie a démarré ses opérations en septembre 2012 dans un ciel ghanéen fortement sollicité par la présence de quatre autres compagnies intérieures, à savoir Fly 540, Starbow, Citylink et Antrak. Ceci n'a pourtant pas découragé ses actionnaires qui se sont fixé de solides ambitions continentales comme l'indique le nom même de la compagnie.



Fondée à l'initiative de Togbe Afede XIV, roi de l'état d'Asogli (est du Ghana) et homme d'affaires, AWA compte parmi ses actionnaires SAS Finance, la sécurité sociale ghanéenne (Social Security and National Insurance Trust), le fonds China-Africa Development Fund et le chinois HNA Group, compagnie mère de Hainan Airlines.