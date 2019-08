Confusion à la tête d'Aigle Azur

La direction d'Aigle Azur est en ébullition. Après l'annonce de l'éviction de Frantz Yvelin de la tête de la compagnie et de son remplacement par Gérard Houa en tant que président et Philippe Bohn en tant que directeur général le 26 août, les autres actionnaires sont montés au créneau et réfutent la légalité des événements. David Neeleman (qui détient 32% de la compagnie), a indiqué dans un email à son avocate, lu par l'AFP : « Je n'ai pas licencié Frantz Yvelin, qui est toujours président d'Aigle Azur et je démens le pouvoir et les allégations de Gérard Houa », ainsi que la nomination de Philippe Bohn. Selon lui, l'actionnaire principal, le groupe HNA (49%), est également opposé à ce...