Frantz Yvelin quitte Aigle Azur

Frantz Yvelin n'aura pas réussi à redonner un nouveau souffle à Aigle Azur. Arrivé à la tête de la compagnie il y a tout juste deux ans, il a été démis de ses fonctions le 26 août et remplacé par Gérard Houa (propriétaire de Lu Azul, qui détient 19% d'Aigle Azur), en tant que président, et Philippe Bohn (ancien directeur général d'Air Sénégal), en tant que directeur général. Les actionnaires lui reprochent d'avoir enfoncé davantage la compagnie dans ses difficultés. « Aigle Azur, pour continuer d'exister, exige des actions vigoureuses et immédiates », affirment ses actionnaires, qui parlent désormais de sauvetage.



Frantz Yvelin avait en effet pris les commandes de la compagnie pour lui transmettre son dynamisme et ses...