L'Airbus A330-800 pourrait aussi rejoindre les rangs de Garuda

Dans son rapport financier pour le premier semestre 2019, Garuda a indiqué qu'elle envisageait l'acquisition d'A330-800. Elle a signé une lettre d'intention dans ce sens avec Airbus le 17 juin, qui prévoit l'intégration de quatre exemplaires de l'appareil en 2021 et 2022. Le calendrier de livraison est déjà déterminé, avec une livraison chaque trimestre à partir du troisième trimestre 2021.



Garuda Indonesia est familière de la famille A330. Elle exploite aujourd'hui dix A330-200 et dix-sept A330-300, une flotte dans l'ensemble plutôt jeune à l'exception de neuf appareils qui dépassent les vingt ans d'âge (trois A330-200 et six A330-300). Elle est également déjà cliente de l'A330neo, ayant signé en 2016 une commande de quatorze A330-900 auprès d'Airbus, dont les livraisons...