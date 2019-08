Embraer lance un investissement d'envergure à São José dos Campos

Cinquante ans, ça se fête. Et à l'occasion de cet anniversaire, célébré le 19 août, Embraer a annoncé avoir lancé un plan de développement de ses installations à São José dos Campos. Ce chantier ne concernera pas directement son usine principale ou son siège, mais l'unité Eugênio de Melo, un site plus modeste situé à une vingtaine de kilomètres. Largement agrandi, il accueillera essentiellement des fonctions d'ingénierie et de soutien.



Pour cette extension, Embraer va investir pas moins de 30 millions de dollars cette année. Si la nouvelle vient tout juste d'être annoncée, les travaux ont débuté dès le mois de février. L'objectif est de les avoir achevés cette année. Pas moins de 600 personnes ont été...