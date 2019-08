Virgin GalacticSpaceport America Le Spaceport America de Virgin Galactic est désormais opérationnel Léo Barnier IL Y A 8 HEURES | 417 mots © Virgin Galactic C'est tout simplement incroyablement excitant d'avoir atteint ce point où nous dévoilons que Spaceport America est opérationnel », s'est enthousiasmé George Whitesides, ce 15 août. Le directeur général Virgin Galactic annonçait ainsi l'achèvement de l'intérieur du bâtiment Gateway to Space, ce qui constituait la dernière étape dans l'établissement du « premier port spatial commercial dédié ». Situé à Las Cruces au Nouveau-Mexique (États-Unis), il devrait accueillir ses premiers touristes spatiaux l'an prochain, si le programme ne connaît pas de nouveaux retards.



Le bâtiment Gateway to Space sera principalement dédié aux opérations de vols. Conçu par le cabinet d'architectes britannique Foster + Partners - qui a dessiné plusieurs aéroports majeurs à travers le monde - il se décompose en deux étages. Le rez-de-chaussée, baptisé « Gaia », est essentiellement dédié à l'accueil et l'hébergement des futurs touristes spatiaux et leurs accompagnants avec un certain luxe. Ils pourront y côtoyer librement les équipes opérationnelles et les pilotes, Virgin Galactic souhaitant développer les interactions entre les différents groupes.



L'étage, dit « Cirrus », est lui consacré aux aspects opérationnels, se voulant être le « coeur battant » des vols suborbitaux de Virgin Galactic. Il comprend le centre de contrôle des missions, la salle de briefing et les lieux de travail des équipes des opérations de vol et des équipages.



Spaceport America accueillera l'ensemble de la future flotte de Virgin Galactic. Le Gateway to Space comprend ainsi des hangars à même d'abriter deux avions porteurs WhiteKnightTwo et cinq vaisseaux SpaceShipTwo. « VMS Eve », le premier WhiteKnightTwo, vient d'ailleurs d'y être définitivement basé. Il devrait être rejoint dans les prochains mois par le vaisseau « VSS Unity », qui se trouve encore au port spatial de Mojave, où se tenaient les vols jusqu'à présent.



La fin du programme d'essais se déroulera au Spaceport America, sous la direction du nouveau centre de contrôle. Virgin Galactic s'apprête ainsi à lancer les derniers tests préparatoires, au sol et en vol, avant l'envoi de touristes pour quelques minutes aux frontières de l'espace. George Whitesides a ainsi confirmé à l'AFP qu'il s'attendait à ce que ces premiers vols commerciaux aient lieu « l'année prochaine ».





Le lounge de l'étage Gaia, destiné à accueillir les futurs astronautes et les personnels du Spaceport America. © Virgin Galactic », s'est enthousiasmé George Whitesides, ce 15 août. Le directeur général Virgin Galactic annonçait ainsi l'achèvement de l'intérieur du bâtiment Gateway to Space, ce qui constituait la dernière étape dans l'établissement du «». Situé à Las Cruces au Nouveau-Mexique (États-Unis), il devrait accueillir ses premiers touristes spatiaux l'an prochain, si le programme ne connaît pas de nouveaux retards.Le bâtiment Gateway to Space sera principalement dédié aux opérations de vols. Conçu par le cabinet d'architectes britannique Foster + Partners - qui a dessiné plusieurs aéroports majeurs à travers le monde - il se décompose en deux étages. Le rez-de-chaussée, baptisé «», est essentiellement dédié à l'accueil et l'hébergement des futurs touristes spatiaux et leurs accompagnants avec un certain luxe. Ils pourront y côtoyer librement les équipes opérationnelles et les pilotes, Virgin Galactic souhaitant développer les interactions entre les différents groupes.L'étage, dit «», est lui consacré aux aspects opérationnels, se voulant être le «» des vols suborbitaux de Virgin Galactic. Il comprend le centre de contrôle des missions, la salle de briefing et les lieux de travail des équipes des opérations de vol et des équipages.Spaceport America accueillera l'ensemble de la future flotte de Virgin Galactic. Le Gateway to Space comprend ainsi des hangars à même d'abriter deux avions porteurs WhiteKnightTwo et cinq vaisseaux SpaceShipTwo. «», le premier WhiteKnightTwo, vient d'ailleurs d'y être définitivement basé. Il devrait être rejoint dans les prochains mois par le vaisseau «», qui se trouve encore au port spatial de Mojave, où se tenaient les vols jusqu'à présent.La fin du programme d'essais se déroulera au Spaceport America, sous la direction du nouveau centre de contrôle. Virgin Galactic s'apprête ainsi à lancer les derniers tests préparatoires, au sol et en vol, avant l'envoi de touristes pour quelques minutes aux frontières de l'espace. George Whitesides a ainsi confirmé à l'AFP qu'il s'attendait à ce que ces premiers vols commerciaux aient lieu «». Léo Barnier

Journaliste spécialisé

Industrie & Technologie, Equipements, MRO



Follow Les articles dans la même thématique Virgin GalacticSpaceport America 10 JUIL. 2019 Vols habités Virgin Galactic lève de l'argent frais pour envoyer des touristes dans l'espace

La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a annoncé mardi la levée prochaine de centaines de millions de dollars d'argent frais dans le but ... Lire la suite 08 FEV. 2019 abonné Vols habités Le milliardaire Richard Branson prévoit son propre voyage spatial d'ici juillet

Le milliardaire britannique Richard Branson prévoit de voyager juste au-dessus de la frontière de l'espace, à bord du vaisseau de sa société Virgin Galactic, ... Lire la suite