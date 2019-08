Le gouvernement envisage une seconde privatisation d'Air Burkina pour accélérer sa relance

Lancée en 1967, Air Burkina est considérée comme la plus ancienne des compagnies aériennes encore en activité en Afrique de l'Ouest et Centrale. Après 52 ans d'exploitation sans discontinuité, la vie du transporteur national du Burkina Faso a été marquée par une première privatisation de 16 ans. Toutefois, elle n'a jamais pu être assez compétitive et rentable malgré les perfusions financières dont elle a bénéficié. À la faveur d'un nouveau plan de relance initié depuis 2017, le gouvernement envisage désormais une seconde privatisation en vue d'une rapide expansion de ses activités.



Air Burkina a été partiellement privatisée en 2001, lorsque le groupe Aga Khan est devenu actionnaire aux côtés du gouvernement du Burkina Faso. Après une aventure de 16...