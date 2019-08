Omni AirShannon767 Vols suspendus à l'aéroport de Shannon en Irlande après l'incendie d'un avion AFP IL Y A 12 HEURES | 261 mots Les vols ont été suspendus jeudi à l'aéroport de Shannon en Irlande après l'incendie du train d'atterrissage d'un avion d'une compagnie américaine spécialisée dans les vols militaires, a annoncé un porte-parole de l'aéroport. "Les services d'urgence de l'aéroport sont actuellement sur place et avaient éteint plus tôt l'incendie" qui s'est déclaré sur la partie extérieure du train d'atterrissage, a indiqué le porte-parole de Shannon Group dans un communiqué. L'avion, un Boeing 767-300, appartient à Omni Air International, une compagnie américaine qui se spécialise dans les vols militaires et gouvernementaux. Des images sur les réseaux sociaux le montrent entouré par plusieurs camions de pompiers. "Tous les passagers et l'équipage ont débarqué en sécurité et sont actuellement dans le terminal" de l'aéroport, a ajouté le porte-parole. Interrogé sur l'identité des passagers du vol, l'aéroport de Shannon n'a pas précisé si l'avion transportait des troupes américaines. "De premiers rapports indiquent qu'il n'y a pas de blessures graves parmi les passagers ou l'équipage", a tweeté Omni Air de son côté. Les équipes de l'aéroport sont actuellement au travail pour retirer l'avion de la piste, a ajouté le porte-parole de Shannon Group. Le hub est controversé en Irlande car il facilite le mouvement des troupes américaines, fournissant un soutien logistique aux opérations à l'étranger. Les articles dans la même thématique Omni AirShannon767 abonné 0 0

