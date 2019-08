Ural AirlinesA321 Un Airbus A321 d'Ural Airlines atterrit d'urgence dans un champ de maïs, les pilotes salués en "héros" AFP IL Y A 13 HEURES | 688 mots Les Russes saluaient en "héros" les pilotes d'un Airbus A321, qui a effectué jeudi un atterrissage d'urgence spectaculaire dans un champ de maïs avec 233 personnes à son bord, après avoir percuté une volée d'oiseaux. En début de matinée, l'appareil de la compagnie aérienne russe Ural Airlines a décollé de l'aéroport de Joukovski, dans la banlieue de Moscou, à destination de Simféropol, capitale de la péninsule ukrainienne de Crimée annexée en 2014 par la Russie. Mais au décollage, l'avion à bord duquel se trouvaient 226 passagers et 7 membres d'équipage "a percuté une volée de mouettes", dont plusieurs se sont retrouvées dans les moteurs de l'Airbus en provoquant "d'importantes perturbations dans leur fonctionnement", selon l'Agence fédérale d'aviation Rosaviatsia. L'équipage de l'avion a alors décidé d'atterrir d'urgence "dans un champ de maïs (...) situé à plus d'un kilomètre de la piste de décollage, sans train d'atterrissage", a expliqué l'agence, en soulignant qu'"aucun incendie ne s'est déclaré à bord". L'incident a fait 23 blessés dont 9 enfants, selon le ministère russe de la Santé. Vingt-deux d'entre eux ont reçu une assistance médicale avant d'être renvoyés chez eux, tandis qu'une femme de 69 ans a été hospitalisée, a précisé le ministère dans un communiqué. "Grâce au professionnalisme de l'équipage et à ses actes coordonnés, l'atterrissage n'a pas abouti à des conséquences tragiques", s'est félicitée la compagnie aérienne Ural Airlines, basée à Ekaterinbourg dans l'Oural. - "Acte héroïque" - "L'équipage de la compagnie de l'Oural a fait preuve d'un savoir-faire fantastique et d'une maîtrise de soi", s'est félicité sur Instagram le gouverneur de la région où est basée la compagnie, Evgueni Kouïvachev. Le commandant de bord Damir Ioussoupov, originaire d'Ekaterinbourg, et son équipe "ont sauvé 233 vies. Ce sont des héros", a-t-il souligné. "Dans cette situation très difficile, les pilotes ont pris les bonnes décisions. Sans doute, c'est un acte héroïque", a estimé de son côté dans un communiqué Nikolaï Tsoukanov, représentant du président russe Vladimir Poutine dans l'Oural. Les pilotes ont été remerciés dans de nombreux messages sur les réseaux sociaux, envoyés par les passagers de l'avion. "Je suis reconnaissant aux pilotes autant qu'à Dieu, parce que nous avons atterri et parce que nous ne nous sommes pas écrasés", a écrit l'un d'entre eux sur Twitter. "Tout le monde est vivant! Le pilote est un génie!", a déclaré au quotidien populaire Komsomolskaïa pravda une autre passagère, Olga, en affirmant que l'atterrissage d'urgence réussi avait été salué par des "applaudissements". Svetlana Babina, également à bord lors de l'attérissage assure pour sa part à l'agence Ria Novosti avoir entendu "un bruit bizarre dans le moteur" juste après le décollage. "Mais il faut rendre justice au pilote car dans cette situation, l'atterrissage a été le plus doux possible, ajoute-t-il. L'équipage a "aidé à évacuer, se souciait entièrement de nos vies. Il me semble que grâce à cela, tout a bien fini pour nous", a raconté à Ria Novosti Ekaterina Svetchnikova, une autre passagère de l'A321. Une enquête a été ouverte après cet incident et une commission spéciale du Comité intergouvernemental d'aviation (MAK), chargé d'enquêter sur les accidents aériens en Russie, a été créée pour en étudier les circonstances. En mai, l'incendie d'un Soukhoï Superjet 100 après son atterrissage en urgence à l'aéroport Cheremetievo de Moscou avait fait 41 morts. Les enquêteurs avaient pointé du doigt la mise hors service du pilotage automatique par la foudre et de probables erreurs des pilotes ayant conduit à la tragédie. mp/pop/lch Les articles dans la même thématique Ural AirlinesA321 24 JUIN 2019 abonné Modification et conversion L'A321 cargo de ST Engineering gagne un nouveau client

