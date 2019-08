Air Canada relève son offre d'achat de Transat à 720 millions de dollars canadiens

La compagnie aérienne Air Canada a relevé son offre pour acquérir le voyagiste canadien Transat, la portant de 520 à 720 millions de dollars canadiens (485 millions d'euros), afin de s'assurer d'un vote positif des actionnaires de Transat, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué. La première compagnie aérienne du Canada va racheter toutes les actions de Transat AT à 18 dollars l'unité, contre 13 dollars lors de l'offre initiale annoncée fin juin. Air Canada annonce s'être ainsi assuré le soutien du principal actionnaire de Transat, Letko Brosseau (gestion de placements) lors du vote des actionnaires prévu le 23 août, selon le communiqué commun. Cette nouvelle offre d'Air Canada intervient après qu'un groupe immobilier canadien, Mach, eut surenchéri et proposé un rachat à 14 dollars par action. "Après des discussions approfondies avec Letko Brosseau et plusieurs autres grands actionnaires de Transat, nous avons accepté d'augmenter considérablement notre prix pour nous assurer que la transaction obtienne le soutien nécessaire à l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Transat", a expliqué Calin Rovinescu, président d'Air Canada, cité dans le communiqué publié dimanche soir. "Nous sommes très heureux de la stabilité supplémentaire qu'entraîne l'augmentation de l'offre d'Air Canada, soutenue par le plus grand actionnaire de Transat, Letko Brosseau", a pour sa part déclaré le président de Transat, Jean-Marc Eustache. Air Canada a confirmé son intention de préserver les marques Transat et Air Transat, actuellement troisième compagnie aérienne du pays. Les sièges sociaux d'Air Canada et Transat, qui resteront distincts, demeureront à Montréal. Air Canada, basée à Montréal 1949 et qui compte 36.000 employés dans le monde, a transporté plus de 10 millions de passagers en 2018. Transat, qui compte 5.000 employés dans le monde, propose des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat. Selon son site internet, il propose une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. et/nas