AFRAA : Une aviation civile africaine prospère et viable est réalisable, mais elle nécessite des efforts rigoureux de collaboration

L'Association des compagnies aériennes africaines, AFRAA, depuis sa création en 1968, travaille à la promotion de services de transport aérien sûrs, fiables, économiques et efficients en Afrique. Avec ses quelques 40 membres, elle représente aujourd'hui plus de 85% du trafic international transporté sur le continent.



Dans un contexte marqué par les projections de croissance intéressantes, l'expansion rapide de classe moyenne, l'Association estime que l'Afrique est devenue une nouvelle terre promise pour le développement du transport aérien. L'industrie aéronautique en Afrique supporte aujourd'hui une activité économique de 55.8 milliards de dollars et 6,8 millions d'emplois. Au cours des 20 prochaines années, le secteur devrait connaître une croissance de près de 6% par an. Mais pour tirer profit de toutes ces statistiques très reluisantes, plusieurs défis doivent encore être relevés, et ce dans une approche collaborative.



Voyager en Afrique reste très cher...



Il est de notoriété publique qu'il revient moins cher de voyager au sein de l'Europe, du Moyen-Orient, ou même entre les villes d'Amérique...