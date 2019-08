Airbus enregistre 69 avions livrés et 33 commandes pour le mois de juillet

Le groupe aéronautique européen Airbus a livré en juillet 69 avions et a enregistré 33 commandes, a-t-il annoncé jeudi. Cela porte à 458 le nombre d'avions réceptionnés par les clients sur les sept premiers mois de l'année, l'objectif de l'avionneur étant de livrer entre 880 et 890 appareils en 2019. Les livraisons effectuées en juillet portent sur des avions de la famille des monocouloirs A320 (52 appareils), des A220, mais aussi des avions long-courrier comme l'A330, l'A350 ou l'A380, selon un communiqué d'Airbus. Les commandes enregistrées portent sur des A350 et des A330, dont 20 A350-900 pour la compagnie Air China qui "est déjà un client majeur d'Airbus qui opère déjà des A350-900, des A330, des A319, des A320 et des A321", précise le communiqué. La compagnie Virgin Atlantic a commandé 8 A330-900 destinés "au renouvellement de la flotte de la compagnie britannique et son développement". La compagnie de leasing Dubaï Aerospace Enterprise a commandé deux A350-900. Dans le segment moyen-courrier, Airbus a inscrit des commandes pour deux A320neo de la compagnie espagnole Iberia et pour un avion d'affaires ACJ319 pour un client privé. Les livraisons ont été effectuées à 41 clients en tout. L'avionneur européen a notamment livré à la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines son premier A321neo et la version long range (à grand rayon d'action) de son A321 à la compagnie irlandaise Aer Lingus. Deux A220, le dernier arrivé dans la famille des monocouloirs d'Airbus, ont également été livrés en juillet. Dans la catégorie des gros porteurs, 7 A330, 7 A350 XW et un A380 ont été livrés. British Airways a réceptionné son premier A350-1000 et les compagnies néo-calédonienne Air Calin et indonésienne Lion Air leur premier A330-900. A fin juillet, le carnet de commandes net d'Airbus s'établissait à 7.198 avions, dont 5.822 de la famille des A320, 431 A220, 618 A350, 276 A330 et 51 A380.