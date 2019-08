Nouvelle avancée dans la joint-venture transatlantique d'Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic

Alors que la co-entreprise de coopération transatlantique entre Air France, KLM et Delta a fêté ses 10 ans cette année, le partenariat commercial entre les trois compagnies va s'étendre et inclure les opérations de la compagnie britannique Virgin Atlantic, avec pour objectif une exploitation commune, une coordination des opérations et le partage des recettes et des coûts.



Le département américain des Transports (DoT) a en effet accordé le 2 août une immunité antitrust provisoire au projet de joint-venture transatlantique entre Delta, Air France, KLM et Virgin Atlantic. Ce partenariat élargi remplacera les accords conclus d'un côté entre Delta et Air France, KLM et entre Delta et Virgin Atlantic. Le DoT demande par ailleurs que soit élaboré un bilan annuel...