Début de production pour l'A220 à Mobile

Conformément au calendrier annoncé, Airbus a débuté la production de l'A220 sur son site américain de Mobile. « La première équipe de production de l'A220 a commencé à travailler dans les installation d'Airbus à Mobile, en Alabama, après avoir suivi une formation à Mirabel », annonce l'avionneur européen dans un communiqué.



Le projet de créer une seconde ligne d'assemblage aux États-Unis, après l'inauguration de la ligne A320 en 2015, remonte à octobre 2017. Jusqu'à l'achèvement des travaux de construction, qui ont débuté en janvier dernier, les A220 seront assemblés dans les hangars A320. Le premier avion qui sortira des chaînes, un A220-300, sera livré à Delta Air Lines, « pour le troisième trimestre de 2020 », indique Airbus. La cadence de production est estimée à 40-50 appareils par an, à l'horizon 2025.



Airbus vise 50% des parts de marché des moyen-courriers de 100-150 places dans les deux prochaines décennies. Au 30 juin, le programme A220 (-100 et -300) comptabilisait 78 appareils livrés et un carnet de commande s'élevant à 551 appareils, un chiffre auquel il convient d'ajouter la récente commande de 60 A220-300 par Air France, soit 611 avions.