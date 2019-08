L'Allemagne reprend du NH90

La marine allemande prévoit de faire l'acquisition d'un nombre encore non-précisé de NH90 supplémentaires à partir de 2025. Ceux-ci ont vocation à être embarqués sur les frégates et à remplacer la flotte de Sea Lynx Mk88A pour les missions de lutte anti-sous-marine et de lutte anti-surface. Le processus d'acquisition, ainsi que le budget associé, doivent être lancés en 2020. Leur configuration devrait être semblable aux Caïman de la Marine nationale.



La marine allemande doit d'ores et déjà réceptionner un total de 18 NH90 « Sea Lion » afin de remplacer les Sea King Mk41 pour les missions de reconnaissance, de transport et de recherche et sauvetage. Les appareils doivent être livrés d'ici 2022, les trois premiers sont attendus avant la fin de cette année.