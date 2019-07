Premier semestre difficile pour Air France-KLM

Benjamin Smith s'est déclaré satisfait du deuxième trimestre d'Air France-KLM, qu'il qualifie de « solide ». La période a en effet bénéficié d'une comparaison favorable, la même période de l'année dernière ayant été marquée par les grèves perlées des pilotes d'Air France. Sur le semestre, le tableau est plus contrasté, avec une belle progression du chiffre d'affaires mais un creusement des résultats opérationnel et net.



Les recettes du premier semestre ont enregistré une croissance de 4,9% à 13 milliards d'euros. En revanche, la hausse de la facture carburant (due à des gains réduits sur les couvertures et à l'impact négatif du change sur ce poste) a eu un impact particulièrement fort sur KLM, qui s'est répercuté sur les résultats...