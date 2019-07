Air France confirme l'acquisition d'Airbus A220 et le retrait des A380 pour 2022

La flotte d'Air France va encore évoluer. Le conseil d'administration d'Air France-KLM, réuni le 30 juillet, a annoncé qu'il allait passer une commande ferme auprès d'Airbus pour doter sa flotte d'une soixantaine d'A220-300 et renouveler son pôle moyen-courrier. Sur le long-courrier, la compagnie confirme le retrait des A380 à l'horizon 2022.



La commande d'A220 a pour objectif le remplacement des A318 et A319 de la compagnie française, mesure qui devrait permettre de réduire ses coûts au siège de plus de 10% sur ce segment. Elle s'accompagne d'options sur une trentaine d'appareils et de droits d'achat sur une trentaine d'autres. La livraison des premiers A220 interviendra en septembre 2021 et créera un deuxième pôle moyen-courrier au sein de la compagnie. Actuellement, Air France exploite dix-huit A318 et trente-trois A319.



En ce qui concerne les A380, leur sort était déjà en suspens depuis plusieurs mois. La compagnie avait décidé de la sortie de trois appareils mais le sort des sept autres n'avait pas encore été décidé. Il l'est désormais puisqu'ils seront tous retirés de la flotte d'ici 2022. Une décision qui avait été précédée de signes avant-coureurs comme le retard pris dans le lancement d'un programme de rétrofit décidé sous l'ère Juniac et la retenue affichée par Benjamin Smith, l'actuel directeur général du groupe quant à la pertinence de ce projet.



Cinq des A380 sur lesquels le couperet vient de tomber sont détenus en propre par la compagnie, les deux autres avaient été acquis en leasing. Air France indique étudier différentes options pour leur remplacement. Elle explique sa décision par le fait que les Super Jumbos sont trop gourmands en carburant (20% à 25% de plus par siège que les long-courriers de nouvelle génération, selon elle), trop chers à entretenir et que le fameux programme de rétrofit représenterait un investissement trop important au vu de la durée de vie opérationnelle restante et du manque de rentabilité de la flotte.



Grands mouvements dans la flotte



Cette décision intervient quelques semaines après qu'Air France-KLM a annoncé une rationalisation de son carnet de commandes de long-courriers, qui prévoit le transfert chez Air France des sept A350 initialement destinés à KLM et celui des six derniers 787 attendus par Air France à sa consoeur néerlandaise. Le premier A350 du groupe est attendu pour la rentrée.



Sur le réseau court-courrier, le groupe est en pleine restructuration et réduction de la flotte d'Air France HOP. Tous les ATR vont être sortis d'ici 2020 pour ne plus conserver qu'une flotte à trois modèles, tandis que celle-ci va passer à une petite cinquantaine d'avions d'ici avril 2021, selon le SNPL. En parallèle, chez KLM Cityhopper, le renouvellement des Embraer se fait en douceur et le groupe s'est engagé sur une quinzaine d'E195-E2 (et vingt options) au cours du salon du Bourget, qui devraient être livrés à partir de mars 2021.



Reste à traiter le dossier de la croissance de Transavia...