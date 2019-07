Air Canada engrange des bénéfices au 2T malgré les incertitudes liées aux 737 MAX

La compagnie aérienne Air Canada a enregistré des résultats positifs au deuxième trimestre grâce à une hausse du trafic et du nombre de passagers en classe Affaires, malgré le retrait de sa flotte de 24 Boeing 737 MAX, a annoncé mardi le transporteur. La première compagnie aérienne du Canada a fait mieux que prévu pour les trois mois terminés le 30 juin, dégageant un bénéfice net de 343 millions de dollars canadiens (233 millions d'euros), a-t-elle indiqué dans un communiqué. A l'inverse, l'entreprise avait subi une perte de 102 millions de dollars à la même période il y a un an. Ramené par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice du deuxième trimestre s'est établi à 88 cents par action, soit bien au-dessus des 75 cents par action attendus par les analystes. La compagnie a notamment enregistré une hausse du trafic de 3,6% et a transporté davantage de passagers en classe Affaires au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,76 milliards de dollars pour cette période, contre 4,33 milliards de dollars un an plus tôt. "Bien que ces résultats dépassent nos attentes, l'interdiction de vol touchant les appareils 737 MAX de Boeing a nui à la croissance" d'un exercice à l'autre, a déclaré dans un communiqué Calin Rovinescu, PDG d'Air Canada. L'effet de cette interdiction "se fera sentir de façon plus aiguë durant la haute saison estivale", selon lui. Le PDG a ajouté que le groupe prévoyait de maintenir au sol ses appareils 737 MAX de Boeing "jusqu'au 8 janvier 2020 au plus tôt". D'habitude, les 737 MAX d'Air Canada "transportent en moyenne entre 9 000 et 12 000 passagers par jour", précise l'entreprise. Ces appareils sont cloués au sol dans le monde entier depuis mars et jusqu'à nouvel ordre, suite à deux accidents de 737 MAX de Lion Air et d'Ethiopian Airlines.