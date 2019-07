Intelligence artificielleAID Une cellule dédiée à l'IA au sein du ministère des Armées Helen Chachaty IL Y A 4 HEURES | 237 mots Le ministère des Armées se dote d'une cellule de coordination de l'intelligence artificielle de la défense (CCIAD), dont la création avait été annoncée par Florence Parly en avril dernier lors de son discours sur la stratégie dans le domaine de l'IA. Le budget alloué aux questions liées à l'intelligence artificielle se montera à « plus de 100 millions d'euros par an » d'ici la fin de la LPM.



Cette nouvelle entité sera « une porte d'entrée unique pour les question d'IA », indique l'Agence d'innovation de la Défense, qui chapeautera la cellule. Elle sera dirigée par Michaël Krajecki, professeur d'université et nommé directeur de projet IA depuis le 1er juillet dernier. Forte d'une équipe de départ composée d'une « dizaine d'experts pluridisciplinaires », la CCIAD a vocation à voir gonfler ses effectifs, avec le recrutement prévu de 200 personnes à l'horizon 2023.



L'intelligence artificielle, devenue incontournable, est définie comme « cruciale pour la conduite des opérations militaires d'aujourd'hui et de demain ». Si le système de combat aérien du futur en sera nativement doté à l'horizon 2040 par exemple, les premiers jalons sont d'ores et déjà posés par le biais du projet MMT (« Man machine teaming »), dont le deuxième appel d'offres a été lancé en mars dernier (après un lancement par la ministre des Armées en mars 2018). Helen Chachaty

Journaliste spécialisée

Défense, MCO



Follow Les articles dans la même thématique Intelligence artificielleAID 09 JAN. 2019 abonné Missions La Nasa et l'ESA se préparent à l'attaque de Didymos

Objets potentiellement dangereux, géocroiseurs, impacteur cinétique, etc. Ce vocabulaire n'est pas celui d'un film de science-fiction, mais des missions Dart de la NASA et Hera ... Lire la suite