Lufthansa pessimiste face à la concurrence low-cost en Europe

Le géant européen du transport aérien, l'allemand Lufthansa, a affiché mardi son pessimisme après une chute de 70% du bénéfice net au deuxième trimestre sous l'effet d'une féroce concurrence en Europe. "Notre résultat est affecté par la forte concurrence en Europe" des compagnies à bas coût, indique Ulrik Svensson, directeur financier de Lufthansa, cité dans un communiqué. "Nous partons du principe que le marché européen restera aussi compliqué au moins jusqu'à fin 2019", précise le groupe. Entre avril et juin, le groupe affiche un bénéfice de 226 millions d'euros, même si Lufthansa a confirmé ses objectifs annuels revus à la baisse en juin. Sur l'ensemble du premier semestre, le résultat net est tombé dans le rouge, avec une perte de 116 millions d'euros contre un bénéfice de 713 millions en 2018, en raison également d'une provision de 340 millions pour risques fiscaux et de coûts plus élevés. Et si les longs courriers résistent à cette tendance et "devraient continuer à évoluer mieux que la moyenne", "les risques" d'un ralentissement au deuxième semestre par rapport au premier "ont augmenté en raison des conditions économiques", notamment en Allemagne, indique Lufthansa. Les analystes sondés par Factset s'attendaient à un bénéfice net de 266 millions d'euros au deuxième trimestre. A la Bourse de Francfort, le titre chutait de 5,19% à 14,34 euros dans un Dax en retrait de 0,90% vers 08H35 GMT. Sur l'année, la valeur boursière du groupe a dégringolé de plus de 27%. - Objectifs confirmés - Le groupe prévoit cette année une marge d'exploitation comprise entre 5,5% et 6,5%, contre 7,9% en 2018, et un bénéfice d'exploitation compris entre 2 et 2,4 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel EBIT ajusté, très suivi par les investisseurs, a reculé de 25% à 754 millions d'euros au deuxième trimestre, et la marge ajustée des compagnies hors Eurowings a baissé de 4,2 points, à 5,1%. Pour l'ensemble du groupe, la marge est de 2,4% au premier semestre et de 7,8% au deuxième trimestre. Au premier semestre, les coûts des opérations des compagnies Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines ont reculé de 0,2% et auraient baissé plus encore sans des frais pour une réparation "plus tôt que prévu" d'un certain type de réacteur. La hausse des prix du carburant pèse également sur le résultat: à 1,8 milliard d'euros, la facture de kérosène a augmenté de 16% sur un an au deuxième trimestre. Le groupe a par ailleurs démenti qu'il songeait à faire évoluer son organisation vers une holding, modèle prisé par les investisseurs. "Il n'y a pas de plans de modifier" notre organisation, a déclaré M. Svensson, interrogé sur des informations parues la veille dans le journal allemand Handelsblatt. - Cargo plombé par les conflits - La branche logistique Lufthansa cargo souffre des conflits commerciaux internationaux, et voit son EBIT ajusté fondre de 88% à 15 millions d'euros sous l'effet d'une "baisse de la demande sur les routes entre l'Europe et l'Asie". "Nous avons adapté nos capacités pour réagir" au ralentissement du marché du transport aérien international, a indiqué le groupe. Eurowings reste déficitaire, avec un EBIT ajusté de -273 millions d'euros au premier semestre contre -220 millions en 2018. Lufthansa compte simplifier les opérations de sa filiale à bas coûts pour la rendre à nouveau profitable après la coûteuse absorption d'Air Berlin, abandonnant notamment les long-courriers, sans prévoir de suppressions de postes. Initialement annoncé pour 2019, le retour dans le vert pour Eurowings doit intervenir en 2021, accompagné par une réduction de 15% des coûts d'ici 2022. ys/cfe/ved