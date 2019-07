Scoot se convertit à l'Airbus A321neo

Scoot voit plus grand pour ses vols moyen-courrier. La low-cost singapourienne a décidé d'acquérir seize Airbus A321neo. Six sont issus de la conversion d'A320neo acquis auprès d'Airbus, les dix autres seront intégrés via des contrats de leasing.



Les appareils seront motorisés par le GTF de Pratt & Whitney, comme ses A320neo. En revanche, ils compteront 236 places, soit cinquante de plus, ce qui lui permettra d'augmenter d'autant plus ses capacités - un objectif que l'introduction des A320neo poursuivait déjà puisqu'ils comptent 186 places, soit six de plus que les A320ceo en service.



La compagnie compte les utiliser sur des routes représentant jusqu'à six heures de vol à partir du quatrième trimestre 2020. Ils doivent l'aider à atteindre son objectif de publier une croissance à deux chiffres à la fin de l'année fiscale 2020-2021.



Avant son absorption par Scoot, Tigerair s'était engagée sur 37 A320neo et treize options. Désormais, le carnet compte 33 A320neo (dont deux exemplaires ont été livrés en octobre et décembre 2018) et six A321neo.