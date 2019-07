Le chiffre d'affaires de Latécoère en hausse de 15,9% au 1S, porté par une forte activité commerciale

L'équipementier aéronautique Latécoère a publié mercredi un chiffre d'affaires en croissance de 15,9% pour le premier semestre 2019, à 371,7 millions d'euros, tiré par "une forte activité commerciale". La croissance a notamment bénéficié du dynamisme de la division Aérostructures (tronçons de fuselages et portes) dont les ventes ont progressé de 18% à 215,3 millions d'euros. L'entreprise a "remporté de nouveaux appels d'offres qui ont conforté sa position dominante sur le segment des portes et soutenu sa stratégie de long terme", s'est félicité le groupe dans un communiqué. Mais "en raison de l'évolution attendue de certains programmes (...) le chiffre d'affaires de la division Aérostructures devrait décroître sur une base organique au second semestre de 2019 par rapport à la même période de 2018", a prévenu Latécoère. L'activité de l'autre division du groupe, Systèmes d'interconnexion (câblages, meubles avionique et équipements embarqués) a quant à elle crû de 13,1% au premier semestre à 156,4 millions d'euros. Latécoère a confirmé ses perspectives pour 2019 avec "une croissance organique significative de son chiffre d'affaires" et la mise en oeuvre "des investissements importants pour finaliser le plan Transformation 2020", son plan de restructuration lancé en 2016. Par ailleurs, il a indiqué avoir signé le 9 juillet "un contrat pour l'acquisition de l'activité moniteurs d'Aircraft Cabin Systems (ACS), un important fournisseur de moniteurs pour le secteur aéronautique basé dans l'Etat de Washington aux Etats-Unis". "ACS détient plus de 100 certifications sur des produits dédiés" au divertissement à bord, précise le groupe. Le fonds d'investissement américain Searchlight a annoncé fin juin son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) amicale sur Latécoère, dont il détient déjà 26% du capital.