Le Canada publie l'appel d'offres pour ses futurs avions de combat

L'appel d'offres pour le remplacement des F/A-18 Hornet de l'Aviation royale canadienne a été publié le 23 juillet par le gouvernement. Ce sont finalement bien quatre industriels qui vont participer à la compétition : Airbus (Eurofighter), Boeing (F/A-18 Super Hornet), Lockheed Martin (F-35) et Saab (Gripen). Les offres devront être remises au plus tard en mars 2020, la décision finale est attendue en 2022. Selon le calendrier, les livraisons devraient ensuite s'échelonner entre 2025 et 2030.



Le programme d'acquisition de 88 nouveaux avions de combat est estimé à environ 11,5 milliards de dollars, il a été lancé en décembre 2017. En parallèle, le Canada va également acquérir une flotte intérimaire de 18 F/A-18A/B, rachetés à la Royal Australian Air Force.



Airbus et Boeing, mais aussi Saab avaient montré des signes d'inquiétude ces dernières semaines, estimant l'appel d'offre biaisé et en faveur du F-35. Quant à Dassault, c'est notamment en raison de la non-appartenance de la France à l'alliance « Five eyes » (coopération entre services de renseignement américains, australiens, britanniques, canadiens et néo-zélandais) que la décision avait été prise en novembre 2018 de renoncer à la compétition.