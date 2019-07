L'industrie chinoise de défense s'installe dans le paysage mondial

Jusqu'ici absents du classement des 100 plus importantes entreprises de défense réalisé par Defense News, les industriels chinois ont fait une entrée fracassante dans l'édition 2019, publiée le 22 juillet. Parmi les huit entreprises classées, trois sont propulsées directement dans le top 10, sept font partie du top 20 et détrônent de fait des industriels qui étaient jusque-là bien cotés.



Champion incontesté de l'industrie de défense, Lockheed Martin reste à la tête du classement, avec un chiffre d'affaires de 50,5 milliards de dollars pour 2018, en hausse de 5% par rapport à l'année précédente, et représentant quasiment 10% du chiffre d'affaires total accumulé par les entreprises du Top 100. Boeing arrive en seconde position avec 34,1 milliards de dollars...