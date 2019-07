La page Jet Airways n'est pas encore tournée

Jet Airways n'est pas enterrée. Le comité des créanciers de la compagnie a décidé de lancer un dernier appel pour recueillir d'ultimes déclarations d'intérêt pour les actifs de la compagnie. Les investisseurs intéressés ont jusqu'au 3 août pour se manifester et jusqu'au 5 septembre pour présenter leur plan. Une décision d'approbation ou non sera rendue autour du 20 septembre.



Les actifs de Jet Airways comprennent notamment la petite douzaine d'appareils restant de sa flotte de 112 avions au 31 mars dernier. La compagnie indienne a ainsi trois Boeing 737NG (800 et 900) qui lui appartiennent en propre, ainsi que six 777-300ER (dont un est immobilisé à Amsterdam) et trois A330-200 (dont un est loué à Air Serbia) sous contrat...