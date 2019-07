Le Silvercrest pourra-t-il se remettre de sa déconvenue américaine ?

On pourrait se demander ce qu'a fait Safran Aircraft Engines pour mériter un tel karma avec le Silvercrest. Ce moteur destiné à l'avion d'affaires avait pourtant tout pour réussir - une architecture audacieuse, des performances prometteuses et deux avionneurs clients - mais il enchaîne les déboires depuis son lancement au milieu des années 2000. Il se retrouve aujourd'hui sans débouché, il tarde à atteindre ses performances et son design suscite des doutes. Le motoriste français continue néanmoins de croire en son produit.



Avec la suspension du développement du Citation Hemisphere de Cessna (Textron Aviation), le Silvercrest de Safran Aircraft Engines vient de perdre son dernier client. Cette annonce, faite le 17 juillet, vient ainsi clore une collaboration entamée en 2016 avec la sélection du moteur français pour le biréacteur d'affaires américain, le contrat initial entre les deux parties ayant été résilié. Elle intervient surtout moins de deux ans après l'annulation du programme Falcon 5X de Dassault Aviation. Et il ne faut pas oublier que Cessna avait déjà fait faux bond à Safran Aircraft Engines en 2015. Le constructeur américain avait alors délaissé le Silvercrest au profit du HTF7700L d'Honeywell pour équiper son Citation Longitude.



Là où le bât blesse, c'est...