Safran acquiert la start-up française Neelogy

Safran continue d'avancer dans le domaine de l'aviation plus électrique. Pour faire tomber de nouvelles barrières, l'industriel a acquis la start-up française Neelogy, spécialisée dans les capteurs de courant électrique.



Safran Electrical & Power indique que Neelogy a mis au point et fait breveter une technologie de rupture. Les capteurs à « Effet Néel » permettent de mesurer les courants continus de forte intensité, sans échauffement, sur une large plage d'intensités. Ils sont compacts, légers et « résistants à des conditions d'exploitation sévères », ce qui les rend particulièrement intéressants pour l'industrie aéronautique à l'heure où ses besoins vont croissant dans le domaine de la gestion de l'électricité.



« La technologie de Neelogy est très différenciante et...