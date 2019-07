La Turquie éjectée du programme F-35

Les avertissements répétés n'y ont rien fait : la Turquie a commencé à réceptionner le système de défense sol-air S-400 mi-juillet. En conséquence, les États-Unis ont mis leur menace à exécution, en officialisant son exclusion du programme F-35. « Malheureusement, la décision de la Turquie d'acheter le système de défense russe S-400 rend son implication dans le programme F-35 impossible », indique la Maison-Blanche dans un communiqué publié le 17 juillet. « Le F-35 ne peut coexister avec une plateforme russe de collecte de données qui pourrait être utilisée pour avoir accès aux capacités avancées [du F-35]. Ceci aura un impact nuisible sur l'interopérabilité turque au sein de l'Alliance. » Au cours d'une conférence de presse, la sous-secrétaire d'État à la Défense aux Acquisitions Ellen M. Lord a pour sa part déclaré que « l'achat de S-400 par la Turquie est incompatible avec ses engagements au sein de l'OTAN ».



L'ensemble des personnels turcs affecté aux États-Unis, une vingtaine intégrée au sein du Joint program office, ainsi que les pilotes instructeurs et élèves et les mécaniciens, devront quitter le territoire américain au plus tard le 31 juillet.



La participation de la Turquie au processus industriel de production de l'avion de combat de Lockheed Martin aurait représenté près de 9 milliards de dollars de retombées économiques sur la durée de vie du programme, dont un milliard a déjà irrigué l'industrie turque. « A cause de cette décision, la Turquie va certainement, et c'est regrettable, accuser des pertes d'emploi et d'opportunités économiques », a indiqué Ellen M. Lord.



Les négociations sont toujours en cours concernant les avions déjà réceptionnés, mais aussi concernant le contrat ferme signé pour les 30 premiers appareils - sur une commande initiale de cent F-35. Dans la foulée de cette annonce, la Russie aurait offert d'ouvrir des discussions pour l'acquisition de Su-35.



Vers une nouvelle organisation de la production industrielle



La Turquie était jusqu'ici impliquée dans la production de 937 pièces, dont 400 en tant que fournisseuse unique (interface déportée missile, éléments de l'affichage panoramique, assemblage du verrouillage haut du train d'atterrissage...). Parmi l'ensemble, les huit industriels turcs assuraient notamment l'approvisionnement des équipementiers pour des éléments du fuselage central, du train d'atterrissage, de la propulsion ou encore des pylônes d'armement air-sol. Le volet maintenance prévoyait que la Turquie soit responsable de la maintenance lourde des moteurs F135 de Pratt & Whitney, secondée par la Norvège et les Pays-Bas.



Les États-Unis ayant anticipé cette situation, « le retrait de la Turquie du programme F-35 devrait avoir un impact minimal au regard du partenariat global », indique la sous-secrétaire d'État à la Défense. Le plan d'action pour sauvegarder et réorganiser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, lancé dès 2018, devrait être complètement en place à partir de mars 2020. Concernant le dépôt de maintenance des moteurs, ce sont donc sans doute la Norvège et les Pays-Bas qui devraient bénéficier du retrait de la Turquie. Pour le reste des pièces, c'est l'industrie américaine qui sera finalement fortement gagnante, car « pour combler le vide [...] le programme fera appel en premier lieu à des fournisseurs américains », même si cette solution est annoncée comme temporaire, avec la possibilité pour les autres partenaires de s'impliquer davantage par la suite.



La place de la Turquie dans l'OTAN remise en question



En revanche, les autorités politiques et militaires continuent à soutenir que « le partenariat militaire est fort » et que les États-Unis « poursuivront leur coopération », malgré les contraintes induites par la possession du S-400. Ces affirmations sont cependant sujettes à de véritables questionnements stratégiques s'agissant de la place de la Turquie au sein de l'OTAN - alors qu'elle a intégré l'alliance trois ans après sa constitution, en 1952. Les États-Unis répètent ainsi que le S-400 est incompatible avec les systèmes de défense sol-air utilisés par les autres pays membres et que la Turquie pourrait, de fait, ne plus participer à la posture de défense anti-aérienne.



Se pose également la question des exercices et des entraînements interalliés - question sur laquelle le Pentagone planche encore. Les États-Unis ne souhaitant pas faire « communiquer » le F-35 avec le S-400, la participation de l'un ou de l'autre système serait donc exclue.