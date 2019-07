ANA réaménage douze de ses Boeing 777-300ER et lance le siège Fusio de Safran

Les douze Triple Sept resteront dotés d'une configuration quadriclasse de 212 places, avec une modification marginale de la répartition des fauteuils entre les classes. Ils compteront en effet huit suites de première classe, 64 fauteuils de classe affaires (au lieu de 68 sur la précédente configuration), 24 sièges de Premium Economy et 116 de classe économique (au lieu de 112). Dans ces deux dernières classes, peu de modifications ont été introduites. Les sièges sont toujours produits par Jamco, avec des innovations introduites sur le 787-70 et de nouveaux revêtements, et la cabine économique comptera des rangées disposées majoritairement en 3-4-3, au lieu du 2-4-3 retenu jusque là.





© ANA



© ANA

Les grandes modifications sont à chercher plus à l'avant. The Suite, produit par Jamco, devient le siège le plus spacieux de toute la flotte d'ANA, tout en se dotant de portes pour améliorer la sensation d'intimité. Des panneaux amovibles sont également installés sur les sièges du milieu au cas où deux passagers voyageraient ensemble. Par ailleurs, les voyageurs pourront chacun profiter du système de divertissement en vol sur un écran 4K de 43 pouces. ANA a souhaité s'inspirer des grands hôtels japonais pour rendre une atmosphère de luxe, ce à quoi doit contribuer la finition en bois sombre de la cabine.





© ANA



© ANA

La classe affaires est une nouveauté à elle seule puisqu'il s'agit de la première application du fauteuil Fusio de Safran Seats - présenté lors de l'édition 2015 du salon Aircraft Interiors à Hambourg. A l'époque, Zodiac Aerospace présentait son concept comme une super Business class, un produit pouvant remplacer les premières classes en perte de vitesse. Le fauteuil s'apparente ainsi à une mini-suite - d'où sa marque The Room chez ANA - avec une très large assise pouvant atteindre 95,7 cm (le double des fauteuils actuels) et il se transforme en un lit de 2 m.



Cette place est permise par une disposition alternée des fauteuils, ceux des rangées impaires étant orientés vers la queue. Là encore, un panneau de séparation amovible permet de voyager en duo. Côté design, ANA a opté pour une décoration minimaliste mais chaleureuse grâce aux finitions en bois de rose et de frêne.





© ANA



© ANA



