Apollo 11Cité de l'espaceMusée de l'air et de l'espace 50 ans d'Apollo 11 : Les événements incontournables pour fêter le premier pas de l'Homme sur la Lune Daphné Desrosiers IL Y A 2 HEURES | 2244 mots © Collection privée Yves Saint Yves Un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'Humanité ». Cinquante ans plus tard, l'engouement pour cet exploit est toujours aussi vif et l'équipe du Journal de l'Aviation a sélectionné pour vous les différentes manifestations nationales afin de célébrer cette superbe aventure spatiale.





© Cité de l'Espace

Apollo Day à La Cité de l'espace, le dimanche 21 juillet à Toulouse



Depuis plusieurs mois, la Cité de l'espace, située au coeur de la capitale européenne de l'Espace, prépare activement cet anniversaire et propose depuis le 20 avril 2019, une exposition temporaire « Lune, épisode II » invitant petits et grands à découvrir la Lune dans tous ses états, passés, présents et futurs. 4 000 m2 d'expositions et 4 hectares de jardins scientifiques offrent des trésors insoupçonnés où le visiteur découvre un parcours ludique dans lequel il pourra interagir tous les sens en éveil. Découverte de la réplique du poste de pilotage du LM, d'une véritable pierre de Lune confiée par la NASA et une animation collective où les visiteurs peuvent s'initier à la marche sur la Lune permettent de plonger au coeur de l'aventure spatiale. Toujours à la pointe de l'actualité, la Cité de l'espace rivalise d'ingéniosité pour partager avec le public tous les grands événements spatiaux : l'atterrissage en direct du robot Philae sur la comète Tchouri le 12 novembre 2014, le départ pour l'espace de Thomas Pesquet le 17 novembre 2016, l'observation de l'éclipse de Lune le 27 juillet 2018 et bien d'autres événements encore, comme la venue de quatre ingénieurs ayant travaillé dans les salles de contrôle des missions Apollo lors de l'inauguration de l'exposition temporaire « Lune, épisode II » le 21 mai 2019. En ce jour particulier, la Cité de l'espace a visé la Lune afin de vous offrir un voyage inoubliable. Dès 14 heures, une mascotte Snoopy, en partenariat avec Peanuts, accueillera le public, ajoutant un clin d'oeil aux astronautes d'Apollo 10, Tom Stafford, John Young et Gene Cernan, qui avaient baptisé le module de commande Charlie Brown et le LM Snoopy. La journée s'annonce riche en événements et en surprises mais le Journal de l'Aviation peut vous confier d'ores et déjà quelques petits secrets d'astronautes ! Une reproduction du LM grandeur nature vous attend, offrant un moment d'émotion à couper le souffle grâce au show « Alunissage ». Un moment à partager en famille où les souvenirs afflueront pour ceux qui ont eu la chance d'assister devant leur petit écran au poser historique d'Eagle. Concerts, animations, séances de planétarium ou projection du film « Apollo 11, First step » en Imax combleront votre curiosité en revivant le voyage de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Claudie Haigneré, astronaute et marraine de la Cité de l'Espace, nous partage ses souvenirs du 21 juillet 1969 :



« Je retiens la magie de ce 21 juillet 1969 où j'ai eu l'autorisation de mes parents de rester devant le poste de télévision lors de nos vacances familiales, à l'âge de 12 ans, pour vivre ces sons et ces images extraordinaires : l'approche palpitante et l'alunissage d'Eagle sur la mer de la Tranquillité, puis la sortie de Neil Armstrong foulant la surface de la Lune. J'en ai gardé une conviction personnelle que parfois l'impossible peut devenir une réalité, et je ressens encore une communion collective inspirée par l'exploit, à l'échelle de l'Humanité, avec une sincérité et une profondeur que je n'ai jamais retrouvées ensuite. Cela a été un moment déterminant dans les choix professionnels de ma vie d'adulte. »



Des tables rondes « Les défis des missions Apollo », « retour sur la Lune », « Vivre sur la Lune », et « premier pas » rythmeront la journée avec la participation d'invités prestigieux : les astronautes Claudie Haigneré, Philippe Perrin, Matthias Maurer, le journaliste François de Closets, l'astrophysicien Sylvestre Maurice, l'architecte Emmanuel Dufrasne, le président du CNES Jean-Yves Le Gall, le délégué de la NASA pour l'Europe Tim Tawney, le consul des USA à Marseille Simon Hankinson et bien d'autres encore dont les noms sont secrètement gardés afin de garantir l'effet de surprise. La journée se clôturera à 21h56 par un show final avec pour acteur principal la réplique du LM conçue spécialement pour l'occasion mais nous ne vous en dirons pas plus ! Frissons garantis pour cette journée magique qui sans aucun doute passera bien trop vite. Mais soyez rassuré, la Cité de l'espace vous réserve encore des voyages spatio-temporels tout au long de l'année.

Cité de l'espace





Alfred Edel painting © KAIROS FILM

Mooon Nuit Cosmique, le samedi 20 juillet 2019 au Grand Palais (Paris)



Préparez vous à passer une nuit féérique dans la nef du Grand Palais pour fêter le cinquantenaire du premier pas de l'Homme sur la Lune. Six bonnes raisons vous conduiront vers l'un des plus beaux monuments nationaux parisiens pour admirer la voute céleste sous une verrière majestueuse. Laissez-vous emporter vers la magie de l'espace pour un voyage qui s'annonce vertigineux :



S'émerveiller grâce à l'exposition « La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires ». Profitez de votre sortie parisienne avant de vous rendre à la soirée pour venir admirer les oeuvres d'art extraordinaires présentées spécialement pour cette année lunaire en hommage à la relation unique qui a toujours relié les Hommes avec le satellite naturel de la Terre.



« Les missions Apollo ont illustré les possibilités infinies des intelligences réunies au service de la réussite humaine. À la fois invitation à la rêverie et regard scientifique, l'exposition « la Lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires » au Grand Palais nous incite à réfléchir à ce qui est accompli quand, tous ensemble, nous donnons le meilleur de nous même », Nicolas Sekkaki, Président d'IBM France



Dialoguer avec Claudie Haigneré et Thomas Pesquet de l'Agence spatiale européenne : les deux célèbres astronautes français s'entretiendront avec vous tout en partageant leurs souvenirs et leurs expériences dans l'espace. Ils vous éclaireront sur les prochaines étapes de la conquête lunaire, et notamment le Moon Village, projet de construction d'une base permanente sur la Lune.



Vibrer avec Arnaud Rebotini au son de la musique du film de Robin Campillo « 120 battements par minute ». Un concert live où l'auteur-compositeur de la bande originale chantera et jouera avec l'orchestre « Don Van Club ». Les notes des différents instruments intemporels comme la harpe ou le violoncelle se mêleront avec les notes du synthétiseur d'Arnaud Rebotini pour laisser votre émotion s'envoler dans un concert exceptionnel. Pour les nostalgiques des années 70, Ange Leccia a assemblé les images d'archives de la mission Apollo 11 sur le premier clip vidéo de David Bowie « Space Oddity ». Un mélange hypnotique où l'artiste crée ainsi une oeuvre originale et historique, permettant de revivre, toutes générations confondues, le premier pas de l'homme sur la Lune.



Diner : Le chef cuisinier récemment étoilé Guillaume Sanchez préparera pour l'occasion un menu aux saveurs inédites que vous aurez la chance de déguster pour cette soirée d'exception :



« L'un des vrais impacts qu'a eu la conquête spatiale est surtout d'avoir pu prendre de la hauteur sur la gestion de l'homme sur la terre. Il me semblait important de rappeler donc dans ce plat l'importance de la mise en avant de produits tel que le maquereau, celui-ci n'étant pas en danger à cette période de l'année. Il y a également un côté raisonné sur ce plat, aucun produit tape à l'oeil mais de très très beaux produits bretons. J'aime l'idée de rapporter un coté très « terrien » à cet événement spatial, juste histoire de rappeler d'où l'on vient et ce que nous devons protéger aujourd'hui »



Si nous préférons conserver la surprise de la composition de ce plat aux saveurs aériennes, vos papilles s'inviteront à une expérience unique en dégustant le dessert « Pleine Lune de chocolat blanc ».



Rêver avec la trapéziste Chloé Moglia qui suspendra le temps dans une chorégraphie étonnante. Accompagnée par les lignes musicales de Marielle Chatain, l'artiste s'envolera vers une Lune géante, rappelant la sortie extra-véhiculaire d'un astronaute dans l'espace. Son ballet aérien défie les lois de la gravité avec grâce tout en créant un rapport nouveau entre son corps et une oeuvre d'art.



Danser au rythme des Hot Ship où l'équipe de Joe Goddard voue emmènera dans son univers endiablé de disco, house garage et rave extatique jusqu'aux confins de la voûte étoilée.



Une soirée « Mooon, Nuit cosmique » à ne manquer sous aucun prétexte !

Grand Palais





© NASA

Objectif Lune : 50 ans de la mission Apollo 11, le samedi 20 juillet au Musée de l'Air et de l'Espace (Paris-Le Bourget)



Le Musée de l'Air et de l'Espace invite petits et grands à célébrer les 50 ans de la mission Apollo de 18h à minuit dans ses halls prestigieux. Des animations concoctées spécialement pour l'alunissage historique sont un appel au voyage et il est temps de vous revêtir de votre plus beau casque et d'une combinaison pour vous mettre dans la peau d'un astronaute. Dès 18h, vous pourrez aller à la rencontre de guides présents dans le hall de la conquête spatiale afin de répondre à toutes vos questions et enrichir vos connaissances d'anecdotes croustillantes. Ces échanges vous permettront également de partager vos souvenirs vécus le 21 juillet 1969 mais aussi de plonger dans le quotidien et les conditions de vie des astronautes tout en partant à la découverte des missions d'exploration lunaire. Alain Le Guenic, passionné, nous partage avec émotion ses souvenirs :



« Je me souviens de l'événement comme si c'était hier ! J'avais tout juste cinq ans et je venais d'avoir comme cadeau la fusée à piles Saturne V qui allait emmener ces futurs héros dans l'espace pour une destination qui nous paraissait alors invraisemblable : La Lune. Ce jouet faisait un boucan du diable et mon père n'était pas vraiment fana dès que je jouais avec ! Mais lors de cette nuit historique où l'on retransmettait le décollage en direct sur la télé en noir et blanc, je me suis réveillé dans la nuit pour voir ce Monsieur poser ses pieds sur la Lune. Je suis allé immédiatement sur le balcon au cas où je pourrai le voir, mais ça... c'était la réaction d'un enfant ! Voilà comment nait la passion d'une vie pour tout ce qui vole. »



Si vous n'avez pas regardé en direct le poser d'Eagle, le Musée de l'Air et de l'Espace propose le documentaire réalisé par François Pomès « Apollo 11, la face cachée de la Lune » dans la salle Caquot. L'épopée est retracée grâce à des images d'archives en couleur parfaitement restaurées et complétées par une reconstitution fidèle en 3D des principales étapes de la mission Apollo 11. Des étoiles plein les yeux après ces 44 minutes, vous n'aurez qu'une envie : revivre l'expérience de Neil Armstrong et Buzz Aldrin en partant marcher sur la Lune avec un équipement adapté. L'environnement lunaire est recréé afin de vous immerger intensément, tant et si bien que vous pourrez même sentir l'odeur caractéristique du satellite. N'oubliez pas d'immortaliser ce souvenir en prenant une photo de votre empreinte de randonneur spatial des temps modernes avant de vous diriger vers le planétarium et découvrir les mystères de la Lune : ses phases, son influence sur les marées et ses reliefs. Peut-être apprendrez-vous à voir le célèbre lapin observable à l'oeil nu ou à deviner la mer de la Tranquillité si votre oeil est suffisamment perçant !



« Une magnifique désolation » Edwin « Buzz » Aldrin le 21 juillet 1969

A 21h56, le ciel murmure aux visiteurs du Musée de l'Air et de l'Espace qu'un étrange aéronef, ayant entamé sa phase d'approche, a été aperçu dans le ciel du Bourget. Mais quels secrets ce curieux visiteur peut-il bien cacher ? Sous la silhouette effilée de la fusée Ariane, ouvrez grand les yeux car les bénévoles de l'association « Science et Culture Picardie » vous ont concocté un drôle d'oiseau qui vous éblouira par sa conception. Le compte à rebours à commencé...5-4-3-2-1 :

« Houston ? Euh...Ici la base de la Tranquillité. L'Aigle s'est posé. » Neil Armstrong 21 juillet 1969

Musée de l'air et de l'espace





© NASA

