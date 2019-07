Ryanair annonce la fermeture de bases en attendant ses Boeing 737 MAX

Le groupe Ryanair a mis à jour ses prévisions de croissance pour les prochaines saisons en raison d'un manque d'avions à venir. Michael O'Leary a en effet expliqué qu'il ne s'attendait plus désormais à recevoir son premier Boeing 737 MAX avant janvier ou février et que toutes les livraisons seraient repoussées, ce qui allait ralentir l'augmentation attendue de la flotte en 2020. Par conséquent, le CEO de la low-cost prévient que des réductions de fréquences et des fermetures de bases sont à prévoir pour les prochaines saisons hiver et été.



Ryanair est donc en train de revoir ses liaisons et leur rentabilité pour adapter son programme de vols et a lancé des négociations avec les aéroports et ses syndicats.



La low-cost explique qu'elle prévoit de recevoir trente 737 MAX200 d'ici fin mai 2020 au lieu des 58 prévus. « Ce nombre pourrait augmenter ou bien baisser davantage selon la date de remise en service effective du 737 MAX », prévient Michael O'Leary. La révision du planning s'est donc imposée et Ryanair ne table plus que sur une croissance de 3% de son offre durant l'été 2020, au lieu des 7% prévus.



La compagnie explique que Boeing espère présenter ses correctifs d'ici septembre pour faire re-certifier le 737 MAX. Si tout se déroule au mieux, les 737 MAX 8 et MAX 9 pourront retourner en service (au moins aux Etats-Unis) dans un délai assez court. Cependant, Ryanair a choisi la version MAX200, une version plus capacitaire du MAX 8 qui nécessite l'installation d'une porte supplémentaire derrière l'aile et doit être certifiée séparément. Elle estime que cela implique un délai de deux mois supplémentaires.