Le Portugal embarque dans le KC-390

Le KC-390 s'envole à l'export. Le conseil des ministres portugais a validé le 11 juillet l'acquisition de cinq KC-390 pour remplacer ses quatre C-130H. L'enveloppe totale allouée à ce programme est d'environ 827 millions d'euros. Les livraisons débuteront en 2023 et s'achèveront en 2027. Le gouvernement indique que les avions seront déployés aussi bien pour des missions de transport, de ravitaillement en vol, que d'évacuations médicales, de recherche et de sauvetage ou encore de lutte anti-incendies.



Embraer signe ainsi la première vente à l'export pour son tout nouvel avion de transport, qui n'avait enregistré jusque là qu'une commande de 28 exemplaires de la part du Brésil, afin de renouveler la flotte de la Força Aérea Brasileira. La décision d'en doter les forces aériennes portugaises avait été annoncée sur Twitter en septembre 2017 par le président brésilien, lors d'une visite au Portugal.



Le KC-390 a obtenu sa certification civile en 2018 et la production en série est en cours, le premier exemplaire ayant effectué son vol inaugural en octobre 2018. L'avion, initialement destiné aux forces aériennes brésiliennes, reste cependant encore entre les mains de son constructeur, la flotte d'essais ayant accumulé du retard, suite à des incidents survenus sur l'un des prototypes. La mise en service opérationnel par la FAB, avec la livraison du deuxième avion, est actuellement attendue au quatrième trimestre 2019.



En termes de prospects, Embraer indique avoir reçu des manifestation d'intérêt de l'Argentine, du Chili, de la Colombie ou encore de la République tchèque.