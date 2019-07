Air China acquiert 20 nouveaux Airbus A350

Air China compte s'engager de nouveau sur l'A350. La compagnie chinoise a annoncé le 11 juillet, dans une communication auprès de la bourse de Shanghai, qu'elle allait commander vingt nouveaux Airbus A350-900. La commande doit encore être approuvée par les autorités compétentes mais sa valeur est estimée à 6,57 milliards de dollars, selon les prix affichés au catalogue d'Airbus en 2018.



Par ailleurs, Air China s'est assuré la possibilité de convertir les cinq derniers de ces vingt A350 en A350-1000.



Les appareils permettront à la compagnie nationale et à ses filiales d'étendre leurs opérations. Ils devraient être livrés très rapidement, entre 2020 et 2022.



Air China est déjà familière de l'A350-900, dont elle exploite aujourd'hui une dizaine d'exemplaires. Là encore, les appareils avaient été intégrés rapidement, entre août 2018 et mai 2019. Ils sont notamment affectés à la desserte de l'Europe.