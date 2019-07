Retour sur la concrétisation du partenariat entre AFI KLM E&M et GMF AeroAsia

L'Accord de Partenariat Stratégique (APS) signé en 2018 entre les divisions MRO des groupes Air France-KLM et Garuda Indonesia n'est désormais plus un simple protocole d'accord. Le Journal de l'Aviation s'est rapidement entretenu au Bourget avec Anne Brachet, directrice générale adjointe d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) sur la concrétisation du partenariat avec GMF AeroAsia, un nouvel axe de développement fort pour les deux acteurs de la maintenance aéronautique.



Anne Brachet nous rappelle tout d'abord que les origines de ce partenariat sont liées à la relation historique tissée entre les compagnies aériennes KLM et Garuda puis avec leurs divisions maintenance. « Il s'agissait au départ de relations commerciales mais ces relations se sont transformées ces...