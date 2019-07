Un très bon salon du Bourget pour les activités après-vente de Collins Aerospace

Collins Aerospace (UTC) a profité de la 53e édition du salon du Bourget pour annoncer plus de 1,5 milliard de dollars de contrats concernant ses activités après-vente. Le salon parisien était le premier événement aéronautique majeur depuis la finalisation de la fusion d'UTC Aerospace Systems (UTAS) et de Rockwell Collins en novembre dernier.



L'équipementier américain a par exemple signé de multiples contrats FlightSense avec des compagnies aériennes pour les nacelles des 787 et A320 s'étalant sur 25 ans et évalués à plus de 900 millions de dollars. Collins Aerospace a par ailleurs signé son premier contrat de licence en Afrique avec Ethiopian Airlines, un contrat estimé à 500 millions de dollars. Nous avons rencontré à cette...