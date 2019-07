Pluie de sorties de piste

La mousson indienne a démarré avec cinq sorties de piste en trois jours, des incidents qui n'ont fort heureusement fait aucune victime, mais qui sont allés jusqu'à la fermeture partielle de l'aéroport de Mumbai, deuxième porte d'entrée du pays, suite à la longue immobilisation d'un appareil à l'extrémité de sa piste principale (3600 mètres) début juillet.



Évidemment, la moitié de ces sorties de piste sont déjà attribuées aux pluies diluviennes et à la contamination des pistes, mais la presse indienne pointe aussi du doigt les procédures de la compagnie low-cost SpiceJet (quatre des cinq incidents la concernent, sans compter une autre sortie de piste en juin), ainsi que celle d'Air India Express, la division à bas coût de la compagnie nationale, ce qui a commencé à faire bouger la DGCA.



Ces incidents viennent surtout rappeler que le transport aérien a, d'une façon générale, encore beaucoup de chemin à faire pour réduire un nombre toujours trop important de « runway excursions », un phénomène qui continue de peser sur les statistiques de la sécurité aérienne année après année malgré la multitude d'initiatives menées par l'OACI, l'IATA, les autorités nationales ainsi que par les avionneurs eux-mêmes.



Car les causes sont pourtant bien connues et n'ont finalement pas grand-chose à voir avec les capacités de freinage des appareils en fonction des conditions météorologiques, en particulier sur pistes longues, quand les procédures sont bien appliquées. Elles tiennent surtout aux approches non stabilisées, à une mauvaise gestion de l'énergie (notamment la vitesse), aux techniques utilisées lors de l'arrondi et de l'atterrissage, au discernement des équipages (remise de gaz) face à la fatigue et à la pression des opérations, et bien sûr au training.



Finalement, les solutions de type BTV (Brake To Vacate) et surtout ROW/ROP (Runway Overrun Warning/Prevention) introduites par Airbus sur l'A380 puis sur l'A350, ou RAAS (Runway Awareness and Advisory System) désormais disponible chez Boeing, sont sans doute les meilleures pistes à suivre. Reste maintenant à les démocratiser.