Le DLR teste deux concepts d'aile pour le projet Flexop

Flexop gagne en portance. Le DLR allemand vient d'annoncer début juillet qu'il débutait des tests sur deux concepts d'aile, l'une à contrôle actif et l'autre flexible, dans le cadre de ce projet européen lancé en 2015 dans Horizon 2020. Pour l'instant soumises à des essais vibratoires au centre du DLR à Göttingen (Basse-Saxe), elles doivent être testées en vol au second semestre de cette année.



Avec ces deux concepts, le DLR concoure donc à atteindre les objectifs de Flexop (Extension de l'enveloppe de vol sans vibrations aéroélastiques pour l'amélioration des performances économiques). Ceux-ci sont au nombre de trois, à savoir la conception de nouveaux designs d'ailes plus efficaces et plus légères, l'amélioration de la modélisation et du contrôle...