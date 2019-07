PesquetTognini Lecture : les incontournables de l'été Daphné Desrosiers IL Y A 4 HEURES | 1876 mots



Attachez vos ceintures ! Les confidences d'une hôtesse de l'air d'Isabelle Tronquet



A lire de toute urgence...Humour et frissons garantis !

Vous ne regarderez plus le personnel navigant commercial du même oeil après avoir lu cet ouvrage. Souvent considéré à tort comme simple serveuses et animatrices à bord avec leurs démonstrations de sécurité, les hôtesses de l'air sont avant tout formées pour garantir votre sécurité en cas de problèmes (tout comme les stewards que l'on a tendance à oublier aussi). Grâce à Isabelle Tronquet, vous découvrirez des histoires croustillantes qui surviennent au cours des vols, courts ou long-courriers, en escale ou en croisière. « Détrousseur, ivresse ou dernière frayeur pour la route » sont autant d'accroches alléchantes parmi plus de 110 histoires vécues. Sexe, champagne et turbulences forment un cocktail explosif où Isabelle Tronquet relate avec brio ses vingt ans de carrière dans diverses compagnies aériennes. Un ouvrage qui se dévore le temps d'un vol national, aussi n'hésitez pas à emporter également le premier volume « Attachez vos ceintures...décollage immédiat » tout en vous asseyant près d'un hublot pour prendre l'air !



12,1 x 2,6 x 18,2 cm 240 pages

Les éditions l'Opportun

Prix : 9,90 EUR







Ceux du ciel, Rêver, voler, transmettre d'Hervé de Saint Exupéry



Cet ouvrage est non seulement bouleversant mais remarquable. L'histoire d'une vie, celle d'Hervé de Saint Exupéry, qui retrace avec humilité et passion ses vols en avion de chasse. Que l'on soit navigant ou pas, le lecteur vivra avec émoi les aventures d'un aviateur de l'armée de l'air, ses doutes, ses réussites, ses remises en question ou ses échecs. Cet ouvrage est riche en enseignements et a pour vocation d'éclairer les plus jeunes grâce au partage d'expériences : « Donner du sens, c'est agir pour une cause et savoir pourquoi on veut être utile aux autres ». Chaque histoire relatée (ravitaillement en vol, parachutage d'un paquet de bonbons, collision aviaire et bien d'autres encore) permet de faire également un parallèle dans sa vie terrestre et les conseils sous-jacents délivrent des secrets de réussite : « L'essentiel est d'apprivoiser l'échec, puis de le transformer en atout ». L'auteur explique les termes techniques et les règles basiques du pilotage afin de faciliter la compréhension du néophyte. Que vous soyez pilotes débutants ou confirmés, instructeurs, chasseurs, transporteurs, vélivoles, ce livre est pour vous ! Laissez-vous porter par les « Ailes du Petit Prince » lors de vos vacances avec « Ceux du ciel » avec la plume virevoltante d'Hervé de Saint Exupéry.



20,5 x 2 x 14,1 cm, 256 pages

Anne Carrière Editions

Prix : 18 EUR







Guide de la France aéronautique de Magali Rebeaud



Quelle que soit la région que vous visiterez lors de vos divers périples, un musée, une association ou des animations aéronautiques s'offrent à vous, petits et grands. Magali Rebeaud a répertorié plus de 130 sites incontournables à visiter si l'on est passionné d'avions ou tout simplement curieux de découvrir le patrimoine national. La France demeure le berceau de l'aéronautique et demeure parfois bien trop méconnus. Ce guide vous emportera vers des destinations incroyables où des centaines d'aéronefs vous ouvriront leur coeur pour vous raconter leur histoire. Afin d'orienter vos recherches, l'auteur dresse également une fiche explicative pour chaque visite tout en présentant le contexte historique et les contacts utiles. Un trésor de merveilles se cache et n'attend que votre visite pour révéler la grande histoire de l'aviation. Suivez le guide...



21 x 1,4 x 14 cm, 304 pages

Kaolin

Prix : 24 EUR







Explorateurs de l'espace, Voyage aux frontières de l'Univers de Michel Tognini et Hélène Courtois



Attachez vos ceintures avant de vous satelliser aux confins de l'Univers. 3-2-1-0 ... c'est parti dans une explosion assourdissante pour un voyage extraordinaire. Quand un astronaute célèbre et une astrophysicienne se donnent rendez-vous afin de partager leurs connaissances spatiales, le résultat est atomique ! Vents solaires, ukuru, trou noir, Hubble et Supernovae n'auront plus aucun secret pour vous. Les deux explorateurs content avec simplicité la conquête spatiale, rendant accessible les théories qui régissent l'espace tout en défiant les lois de la pesanteur. Depuis le premier pas de Neil Amstrong a bouleversé le monde entier en 1969, l'aventure spatiale est restée dans l'ombre où seuls les passionnés ont suivi la découverte de chaque exoplanète ou les différents lancements dans le monde. Pourtant, l'ISS est habitée en permanence depuis dix-neuf ans, douze hommes ont marché sur la Lune et le premier selfie floral extraterrestre a bien existé ! A l'heure où le tourisme spatial et le voyage vers Mars sont devenus des enjeux majeurs de notre civilisation, Michel Tognini et Hélène Courtois vous livrent leur passion pour cette belle aventure qui fait rêver l'Homme depuis la nuit des temps.



14 x 1,3 x 21,5 cm, 200 pages

Edition Dunod

Prix : 17,90 EUR







L'espace sans gravité, histoires insolites de l'exploration spatiale de Florence Porcel



L'auteur nous livre avec brio les coulisses des astronautes grâce à 31 anecdotes pour le moins inédites. Si « L'étoffe des Héros » perd de sa superbe, les détails cocasses vous divertiront tout en vous permettant de briller au cours d'une soirée entre amis. Saviez-vous qu'Alexeï avait été recalé à la terrible visite médicale car il était trop poilu ou qu'aucun homme n'aurait foulé la régolithe sans deux génies féminins ? Étrons volants, trous ronds et cosmonaute carré ou extraterrestres livreront leurs secrets sans omettre les femmes oubliées de Mercury 13. D'illustres astronautes tels que Jean-François Clervoy et Michel Tognini ont également témoigné, comme l'indique l'auteur, et apportent ainsi à l'ouvrage leur savoir avec simplicité, tout comme l'impressionnante recherche bibliographique. Avec beaucoup d'humour, Florence Porcel nous éclaire sur les faces cachées de l'exploration spatiale.



12,5 x 2,2 x 17,8 cm, 256 pages

Édition Poche Marabout

Prix : 6,90 EUR







Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne



« Le matin, t'as deux choix : soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves et tu réalises tes rêves. » Une bande dessinée ludique où l'on découvre avec humour le parcours de Thomas Pesquet et l'histoire des grands moments spatiaux, d'Apollo à l'ISS et Soyouz tout en découvrant les secrets de la NASA. Tests psychotechniques, visite médicale et les sept ans d'entraînement du futur spationaute sont relatés et dessinés pour un public curieux de la grande aventure qu'il a vécue. Du long parcours qui s'annonce avant la sortie spatiale aux sorties extravéhiculaires lors du séjour dans la station internationale, le lecteur est projeté en orbite grâce aux dessins amusants et aux dialogues endiablés. A lire et relire pour remarquer les petits détails qui pourraient échapper lors d'une première lecture. Seul ou lors d'une soirée étoilée, ambiance garantie grâce aux tribulations d'un astronaute, qui n'en demeure pas moins un être humain. Et oui, le héros des temps modernes a des émotions qu'il partage pour notre plus grand bonheur tout comme les sacrifices qu'il a endurés afin de mener à bien ses rêves d'enfant. Thomas Pesquet ponctue l'histoire de commentaires drôles ou émouvants, châpitrant ainsi quelque 200 pages de bandes dessinées d'une manière originale.



28,1 x 2,4 x 21 cm, 208 pages

Editions Dargaud

Prix : 22,50 EUR







Cahier de vacances spécial Espace de Florence Porcel



Si vous êtes incollable sur l'espace, ce cahier est fait pour vous tout comme pour ceux qui n'y connaissent rien ! Mots mêles ou croisés, recette de l'espace, carte des constellations ou quizz vous amuseront tout en apprenant les secrets les plus enfouis des cosmonautes, astronautes ou taïkonautes. Au bord de la plage ou pendant les nuits des étoiles filantes, vous apprendrez également à déterminer les phases de la Lune ou comment observer les planètes, le système solaire et le passage de l'ISS. La musique et les films ne sont pas oubliés afin de tester vos connaissances spatiales, tout comme les grands événements marquants des sagas Gemini, Apollo ou Spoutnik. A glisser dans vos bagages après avoir rangé les affaires indispensables pour l'astronaute lunaire que vous deviendrez après avoir suivi à la lettre la check-list (pensez à acheter l'écran total indice 6000 !).



21 x 0,5 x 28 cm, 64 pages

Editions Albin Michel

Prix : 6,90 EUR







Artbook T4 de Lucio Perinotto



Le peintre de l'air Lucio Perinotto nous émerveille par ses talents de peintre et dessinateur. Il surprend lorsqu'à chacune de ses dédicaces, il réalise une oeuvre remarquable, prenant le temps de personnaliser son ouvrage et remercier ses fans. Ce quatrième tome est une oeuvre d'art, comme ses prédécesseurs, et l'on découvre de nouveaux avions : Spad XIII, Marauder, Hurricane, Mosquito prennent vie sous les crayons et pinceaux de l'artiste. Des anecdotes historiques enrichissent l'ouvrage, qui devient ainsi un livre d'histoire pour passionnés. Un très bel ouvrage de référence à avoir à portée de main pour s'envoler au gré des époques à toute vitesse à bord d'un Caudron C.460 ou d'une Hirondelle nippone.



24 x 1,3 x 32,4 cm, 80 pages

Editions Paquet

Prix : 20 EUR







Maurice Boyau, pilote rugbyman de Jean-Marc Binot



Passionnés de ballon ovale et d'aviation, ce livre est pour vous ! Plongez au coeur des matches de rugby à XV en 1911 tout en vivant les envolées aériennes de Maurice Boyau lors de la Première guerre mondiale. Cinquième as français, ce nom est pourtant demeuré longtemps inconnu jusqu'à ce qu'un stade français soit baptisé en son honneur. Le lecteur apprendra tout de l'escadrille des Sportifs, des chasseurs de Drachens, ballons captifs surnommés « saucisses », et le lien indéfectible qui réunit les rugbymen et les aviateurs.



22 x 1,7 x 15 cm, 222 pages

Editions Privat

Prix : 14,90 EUR





