Flyadeal renonce à sa commande de Boeing 737 MAX au profit d'Airbus A320neo

Flyadeal restera finalement une compagnie Airbus. La low-cost saoudienne a annoncé le 7 juillet qu'elle allait intégrer une trentaine d'A320neo, voire vingt appareils supplémentaires sur lesquels elle a des options. Elle précise dans son communiqué qu'elle « opérera une flotte tout A320 à l'avenir », indiquant par là qu'elle ne finalisera pas l'accord conclu avec Boeing en décembre 2018 sur trente 737 MAX 8 et vingt options - ce que l'avionneur a confirmé.



Ce contrat préliminaire avec Boeing, d'une valeur de 5,9 milliards de dollars, avait été longuement mûri et annonçait une transformation profonde de la flotte de la compagnie. Flyadeal avait en effet lancé ses opérations (en septembre 2017) avec des A320 - dont elle exploite onze exemplaires aujourd'hui. Cependant, les accidents des 737 MAX de Lion Air puis Ethiopian Airlines avaient semé le doute au sein de la low-cost et elle avait annoncé dès le mois de mars qu'elle engageait une réflexion quant à la pertinence de finaliser l'accord. Boeing évoque de son côté des raisons de calendrier.



Les A320neo devraient être livrés dès 2021. Ils proviennent d'un contrat conclu par Saudia lors de la dernière édition du salon du Bourget. La maison-mère de flyadeal avait décidé d'acquérir 65 appareils de la famille A320neo supplémentaires, répartis entre trente appareils en commande ferme et 35 options. Ils s'ajoutent aux 35 A320neo sur lesquels le groupe saoudien s'était déjà engagé et comprennent par ailleurs quinze A321XLR (comptés parmi les nouvelles commandes fermes).



L'objet de ces intégrations est de répondre à la croissance de la demande, à la fois sur le réseau domestique et sur le réseau international. Flyadeal exploite aujourd'hui uniquement des liaisons intérieures entre huit villes d'Arabie saoudite.