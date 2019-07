IPECA IPECA présente son étude sur la couverture santé des salariés de l'aéronautique Emilie Drab IL Y A 8 HEURES | 760 mots © IPECA



A l'occasion du salon du Bourget, l'Institution de Prévoyance a publié



IPECA est une institution solide, qui réalise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et délivre 165,3 millions d'euros de prestations, ayant un ratio de solvabilité de 351%. Ainsi, à cotisation égale à un autre organisme paritaire, ses assurés peuvent bénéficier de prestations de meilleure qualité. « La population active du secteur aéronautique a un niveau de vie relativement élevé et prend soin d'elle, ce qui se retrouve dans la protection sociale », souligne Philippe Ricard, le directeur général d'IPECA. Ainsi, 49% des couvertures souscrites sont haut de gamme. De même, les remboursements de soins optiques et dentaires sont au-dessus de la moyenne nationale des contrats collectifs de quatre points (représentant respectivement 21 % et 24 % des cotisations).



Un développement des services



Mais IPECA ne veut pas se reposer sur ses lauriers et veut développer sa clientèle sur toutes les filières du secteur. « Nous souhaitons rester sur ce secteur car nous connaissons bien ses problématiques et sa consommation », explique Philippe Ricard. « Mais aujourd'hui nous sommes plutôt positionnés en bout de chaîne, au niveau des constructeurs d'avions et de leurs fournisseurs. Nous aimerions toucher davantage les sous-traitants. »



Tout en essayant de renforcer sa notoriété, l'Institution diversifie son offre, notamment en accompagnant les entreprises dans la prévention santé de leurs salariés au quotidien et développant des services de proximité « qui soient utiles et utilisés ». Au-delà des prestations classiques, « le champ d'investigation aujourd'hui, c'est le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. La protection sociale est de plus en plus utilisée comme élément d'attraction des salariés du secteur. » Philippe Ricard constate que ceux-ci sont très investis dans leur métier et qu'ils ne veulent absolument pas que leurs démarches médicales leur prennent du temps ou les préoccupent. C'est pourquoi IPECA s'est beaucoup investie sur cet axe depuis deux ans. Ainsi, l'une des premières réalisations a été l'ouverture d'un centre optique chez Dassault Systèmes à Villacoublay, qui rencontre un énorme succès.





© IPECA

L'ouverture en février dernier d'un Espace Services Santé dans les installations d'Airbus à Toulouse est un autre exemple, qui répond à la logique d'intégration de services de l'IPECA « c'est-à-dire, l'association des services dans une même unité de lieu pour proposer un service global ». Mis à la disposition des salariés du siège de l'avionneur, cet Espace propose une cabine médicale connectée, les services d'un opticien et des séances d'ostéopathie. Le succès des deux derniers a poussé IPECA et ses partenaires (les start-up C'Evidentia et Ostéo Entreprise) à élargir leur offre.



Ce genre de développement se fera grâce à ce type de partenariat, IPECA n'ayant la taille pour s'engager seule sur tous les fronts de croissance. L'Institution travaille notamment avec des start-up santé comme celles installées à Blagnac : « nous rencontrons de nombreuses jeunes pousses avec qui nous avons des accords et d'autres avec lesquelles nous tissons des liens. »



La taille de l'IPECA est un atout lui permettant d'être très réactive lorsqu'elle décèle un potentiel intéressant et très rapide dans la mise en oeuvre de ses projets. Un Espace Services Santé similaire à celui d'Airbus est d'ailleurs actuellement en réflexion pour les entreprises aéronautiques situées dans le bassin Aquitain.



Téléchargez le tableau de bord 2019 de la couverture santé du secteur aéronautique et aérospatial d'IPECA dévoilé au Bourget en cliquant sur ce lien (document PDF).



Emilie Drab

Rédactrice en chef adjointe

Aviation civile, Transport aérien



